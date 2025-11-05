La question de la concurrence dans les buts du RC Lens risque de se poser très rapidement tant Pierre Sage se montre élogieux envers le jeune Ilan Jourdren, qui pousse derrière Robin Risser.

Abondance de biens ne nuit pas, dit-on. Le RC Lens demande à voir ! Car il va être confronté dans les prochains mois à un problème de riches sous la forme de deux jeunes gardiens à très fort potentiel qui vont se tirer la bourre. D’un côté, l’actuel titulaire dans les cages du Racing, Robin Risser, 20 ans seulement, qui s’est engagé cet été jusqu’en 2030. De l’autre, Ilan Jourdren, 17 ans, qui dispute la Coupe du monde de la catégorie avec les Bleuets (premier match cet après-midi contre le Chili) et dont Pierre Sage dit beaucoup de bien.

Le Racing a deux grands gardiens d’avenir

« C’est un gardien très talentueux, avec beaucoup de maturité dans les différents domaines du jeu, a déclaré l’entraîneur sang et or à L’Equipe. C’est assez surprenant pour un jeune de cet âge-là. J’ai en face de moi un jeune qui avance, progresse, a cette volonté d’aller très loin et met les ingrédients tous les jours pour y arriver. » Son sélectionneur, Lionel Rouxel, complète : « Avec 24 sélections (U16, U17 et U18 confondus), il fait partie des cadres. C’est une chance de l’avoir et il va encore acquérir de l’expérience ».

Le Racing Club de Lens a donc sous contrat les gardiens titulaires des équipes de France Espoirs et U17. Il n’a a priori pas de souci à se faire pour ce poste dans les années à venir. Le souci, c’est qu’un seul peut jouer. Et que le remplaçant risque de finir par perdre patience. Lequel des deux la direction artésienne sacrifiera-t-elle ?