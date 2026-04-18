En se souvenant de son départ du RC Lens en juin 2024, Franck Haise a ravivé des souvenirs douloureux chez ses anciens joueurs en Artois.

Aujourd’hui à la tête du Stade Rennais, Franck Haise est revenu sur son départ du RC Lens en juin 2024. Dans une interview accordée au média Kampo, le technicien de 55 ans a confié ne pas avoir pu dire au revoir comme il l’aurait souhaité. Une sortie empreinte d’émotion, qui montre à quel point son passage dans le Nord reste important dans sa carrière.

Une émotion partagée par les Lensois

Ces déclarations n’ont pas laissé indifférents les anciens joueurs d’Haise au RC Lens. Plusieurs cadres passés par Lens ont réagi sur les réseaux sociaux. Wesley Saïd et Florian Sotoca ont notamment publié des émojis cœur et larmes, témoignant de leur attachement au technicien. De leur côté, Cheick Doucouré et Kevin Danso, partis vers d’autres cieux depuis, ont eux aussi réagi dans le même esprit.

Ces réactions illustrent l’intensité du lien créé entre Haise et son groupe durant son passage au RC Lens. Au-delà des résultats sportifs, c’est une véritable relation humaine qui s’est construite au fil des saisons. Le RC Lens apparaît une nouvelle fois comme un club où la notion de collectif et d’identité forte reste centrale. Près de deux ans après son départ, cet épisode continue de résonner dans le vestiaire lensois. Le fait que des joueurs réagissent publiquement montre que l’impact émotionnel est encore bien présent.

Une transition toujours sensible au RC Lens

Pour Franck Haise, ce passage au Stade Rennais représente un nouveau chapitre, mais son histoire avec le RC Lens reste omniprésente. Entre souvenirs forts et attachement mutuel, la page semble difficile à tourner complètement.

Au final, cet épisode rappelle que certains passages dans un club dépassent le simple cadre sportif. À Lens, Haise a laissé une empreinte indélébile… visiblement réciproque. Preuve que le Racing est une belle et grande famille.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France