Si le PSG reste leader de Ligue 1, Luis Enrique a prépare un plan choc pour décrocher le RC Lens dans le sprint final.

Le sprint final de Ligue 1 s’annonce brûlant. Si le PSG occupe toujours la tête du championnat, la menace du RC Lens reste bien réelle, avec notamment un déplacement crucial à Bollaert en mai. Dans ce contexte, Luis Enrique affine sa stratégie et prépare un plan bien précis pour aborder cette dernière ligne droite.

Une rotation assumée pour garder de l’intensité

Selon L’Équipe, l’entraîneur du PSG continue de s’appuyer sur un groupe élargi, en valorisant particulièrement les joueurs qui ont eu moins de temps de jeu mais qui répondent présent. Cette dynamique interne permet au PSG de maintenir un niveau d’exigence élevé, tout en préparant ses cadres pour les grands rendez-vous. Dans cette optique, plusieurs joueurs devraient avoir un rôle important dans le sprint final.

Des profils comme Gonçalo Ramos ou Lee Kang-in sont clairement identifiés comme des options capables d’apporter du danger dans la rotation offensive. À leurs côtés, Lucas Beraldo représente une solution défensive polyvalente, tandis que Senny Mayulu incarne l’une des jeunes pousses suivies de près par le staff. Luis Enrique apprécie particulièrement leur état d’esprit et leur capacité à répondre présent malgré un statut secondaire.

Un choix stratégique pour le sprint final

L’idée est claire : préserver les cadres tout en maintenant une intensité maximale dans les performances. Cette gestion permet également de préparer les matchs clés à venir, notamment le déplacement au RC Lens, considéré comme un tournant potentiel dans la course au titre. Face à un adversaire direct, chaque détail comptera.

Le RC Lens, actuellement dauphin du PSG, continue de mettre la pression en haut de classement. Le choc à Bollaert en mai s’annonce décisif pour la fin de saison. Luis Enrique le sait : pour conserver l’avantage, il devra gérer intelligemment son effectif et utiliser toutes les ressources à sa disposition. Cette rotation élargie pourrait permettre au PSG de rester frais et compétitif jusqu’au bout. Mais elle implique aussi une exigence forte pour les joueurs moins utilisés, qui devront répondre présents dans les moments clés. Dans un sprint final aussi serré, chaque choix comptera. Et Luis Enrique semble déjà avoir son plan.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France