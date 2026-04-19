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FRANCE

PSG – OL : énorme surprise dans le onze de Luis Enrique !

Par Bastien Aubert - 19 Avr 2026, 07:00
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Luis Enrique (PSG)

Les compositions du choc de la 30e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OL se dessinent. Senny Mayulu est attendu comme titulaire.

Le choc entre le PSG et l’OL s’annonce bouillant… et déjà marqué par un choix fort de Luis Enrique. Selon L’Équipe, le technicien espagnol devrait lancer Senny Mayulu d’entrée. C’est la grosse info côté parisien : Sonny Mayulu est attendu titulaire dans l’entrejeu. Un choix audacieux de Luis Enrique, qui souhaite ménager João Neves dans une période chargée et qui a encensé Mayulu hier en conférence de presse. Le jeune milieu du PSG pourrait donc avoir l’opportunité de se montrer un peu plus en vue des dernières échéances de la saison.

Des absences qui rebattent les cartes

Le PSG doit composer avec plusieurs forfaits importants :

  • Bradley Barcola (cheville)
  • Nuno Mendes
  • Quentin Ndjantou (ischio)

Malgré cela, l’équipe reste très compétitive sur le papier. Luis Enrique devrait aligner un 4-3-3 ambitieux :

Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández – Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu – Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia.

Un mélange de cadres et de jeunesse, fidèle à la philosophie du coach parisien.

L’OL aussi décimé

En face, l’OL arrive également diminué. Plusieurs absences majeures sont à noter :

  • Corentin Tolisso
  • Ernest Nuamah
  • Nicolás Tagliafico (suspendu)

Un contexte compliqué pour les Lyonnais avant ce déplacement au Parc des Princes. Malgré les absences, les deux équipes devraient offrir un duel intense.

Côté lyonnais, un 4-2-3-1 est attendu avec Yaremchuk en pointe, soutenu par Ghezzal et Nartey.

La compoo probable du PSG : Safonov – Hakimi Marquinhos, Pacho, Hernández Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu – Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia.

La compoo probable de l’OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté Abner Vinicius – Morton, Tessmann – Ghezzal, Nartey Afonso Moreira – Roman Yaremchuk.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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