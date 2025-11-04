RC Lens Mercato : une nouvelle signature chez les Sang et Or (officiel)
RC Lens Mercato : une nouvelle signature chez les Sang et Or (officiel)
William Tertrin
4 novembre 2025
William Tertrin
4 novembre 2025

Joueur prometteur du RC Lens, Anthony Bermont vient de s’inscrire un peu plus dans la durée en Artois.

Ce mardi, le RC Lens a officialisé la prolongation de contrat d’Anthony Bermont, prometteur milieu offensif de 20 ans, jusqu’en 2029. Formé au club depuis 2020, le natif de Beauvais poursuit ainsi son aventure avec les Sang et Or, plus d’un an après avoir signé son premier contrat professionnel en août 2024 avant son prêt à Annecy, en Ligue 2.

Utilisé à 3 reprises seulement par Pierre Sage cette saison, Bermont n’a disputé que 38 minutes au total, mais a tout de même montré de vraies belles choses. Tout juste revenu de la Coupe du Monde U20, le jeune lensois a sa carte à jouer dans cet effectif, et aspire évidemment à un peu plus de temps de jeu. Après cette première récompense, Anthony Bermont pourrait donc une nouvelle fois être honoré… cette fois sur le terrain avec des minutes en plus.

La réaction de Jean-Louis Leca, Directeur sportif

« Anthony fait partie des joueurs made in Gaillette avec un fort potentiel et il était important pour nous de marquer notre confiance en lui avec une prolongation. Il s’inscrit durablement dans notre projet. La saison qu’il a passée en prêt à Annecy a été formatrice pour lui, tout comme sa récente participation à la Coupe du Monde U20, et il confirme sur ce début de saison sa faculté à faire des différences balle au pied. Anthony est un joueur collectif qui peut jouer à plusieurs postes selon les besoins du coach et ne rechigne jamais à se mettre au service de l’équipe. Nous sommes très heureux de prolonger l’histoire entre le club et lui ».

