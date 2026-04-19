Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après Pablo Pagis, le RC Lens pourrait avancer ses pions au mercato sur un autre joueur du FC Lorient qui a brillé contre l’OM au Moustoir (2-0).

Le RC Lens prépare le mercato estival. Après Pablo Pagis, le site Jeunes Footeux croit savoir qu’un nouveau nom commence à émerger en interne : Bamba Dieng. Auteur d’une performance remarquée face à l’OM au Moustoir (2-0) et libre en fin de saison, l’attaquant sénégalais coche plusieurs cases pour les Sang et Or.

Dieng, belle opportunité de marché pour le RC Lens

Auteur de 15 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues, il réalise surtout une deuxième partie de saison très solide avec 10 buts en 15 rencontres de Ligue 1. Un retour en forme spectaculaire pour un joueur qui avait déjà montré ses qualités de profondeur et d’attaquant de transition, parfaitement compatibles avec les principes lensois.

Toujours selon la même source, le profil plaît en interne, au point d’être étudié comme une option crédible pour compenser le départ de Wesley Saïd. Le fait qu’il arrive libre cet été renforce évidemment l’intérêt du dossier, dans un contexte où la direction lensoise veut rester très stricte sur la masse salariale et les investissements.

Un profil parfait pour l’après Saïd ?

Au RC Lens, on considère qu’un joueur déjà habitué à la Ligue 1, capable d’impacter immédiatement sans indemnité de transfert, représente exactement le type d’opportunité que Jean-Louis Leca est chargé de flairer. D’autant que l’ancien joueur de l’OM connaît déjà certains environnements de pression et de clubs ambitieux, un critère important pour Bollaert.

Reste désormais la concurrence, déjà bien présente sur le dossier, et la capacité du RC Lens à convaincre un joueur dont la cote remonte fortement. Mais en cas de départ de Saïd, les Sang et Or savent qu’ils tiennent là une piste sérieuse, à condition de ne pas se faire doubler sur la ligne.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France