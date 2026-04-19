FC Nantes : la compo d’Halilhodžić face à Brest, avec un choix fort

Voici la compo officielle du FC Nantes pour affronter le Stade Brestois.
Ce dimanche, le FC Nantes joue un nouveau match de la peur face à Brest. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Vahid Halilhodžić, qui a décidé de mettre Abline sur le banc. Coup d’envoi à 17h15 à la Beaujoire.
La compo du FC Nantes
Lopes (cap) – Guilbert, Yusuf, Cozza, Machado – Sissoko, Coquelin, Lepenant – Tabibou, Ganago, Mohamed.
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
﹅ Le XI de départ face à Brest. #OnEstNantes pic.twitter.com/sIiSMTiWPG— FC Nantes (@FCNantes) April 19, 2026