À LA UNE DU 31 DéC 2025
[08:40]ASSE Mercato : Bardeli fait une grande annonce sur son avenir !
[08:27]Un rival du Real Madrid fait scandale, une recrue s’offre au FC Barcelone
[08:05]Stade Rennais Mercato : un énorme deal en préparation avec le Real Madrid ?
[07:46]FC Nantes Mercato : retour de flamme pour une recrue défensive ?
[07:29]Mercato : le RC Lens est fixé pour Seidu (Stade Rennais)
[07:14]PSG Mercato : la hype Vitinha enfle au Real Madrid
[06:57]OM Mercato : Greenwood menacé d’être transféré !
[06:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il foncer sur Franck Haise pour remplacer Horneland ?
[05:00]OM : un ancien chouchou du Vélodrome victime d’un mal insolite
[00:00]ASSE : Lucas Stassin s’expose enfin avec sa sublime soeur Manon 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Mercato : le RC Lens est fixé pour Seidu (Stade Rennais)

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 07:29
💬 Commenter
Alidu Seidu en action avec le Stade Rennais lors du derby face à Brest.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Intéressé par le défenseur ghanéen du Stade Rennais Alidu Seidu pour compenser la grave blessure de Jonathan Gradit, le RC Lens va devoir explorer d’autres pistes.

Il y a trois jours, nous avons relayé l’information du média Jeunes Footeux concernant un intérêt du RC Lens pour Alidu Seidu. Recruté à Clermont en janvier 2024 pour 11 M€, le défenseur central ghanéen joue peu en Bretagne. Le Racing se proposait de le relancer suite à la grave blessure de Jonathan Gradit. De nombreux obstacles se présentait sur la route de ce transfert, notamment le fait que le président du SRFC, Arnaud Pouille, n’a pas laissé de très bons souvenirs à Lens, où sa gestion a conduit à la mise en place d’une politique d’austérité qui dure encore aujourd’hui…

Rennes n’est pas vendeur

Interrogé hier lors d’un space sur X, Mohamed Toubache-Ter a réfuté toutes négociations entre le RC Lens et le Stade Rennais à propos de Seidu. Selon lui, le club breton ne souhaite pas se séparer de son joueur, qui se sent de toute façon très bien à Rennes. Même s’il n’est plus titulaire depuis qu’Habib Beye a opéré des changements victorieux au sein de son onze de départ, le Ghanéen a quand même l’opportunité de jouer régulièrement. Il n’entend pas changer de club avant la fin de la saison.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

En quête d’un défenseur central pour étoffer ce secteur de jeu, le RC Lens va donc devoir explorer d’autres pistes, sachant qu’un prêt reste la meilleure option puisque Jonathan Gradit devrait revenir en début de saison prochaine.

RC LensStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : RC Lens, Stade Rennais