Intéressé par le défenseur ghanéen du Stade Rennais Alidu Seidu pour compenser la grave blessure de Jonathan Gradit, le RC Lens va devoir explorer d’autres pistes.

Il y a trois jours, nous avons relayé l’information du média Jeunes Footeux concernant un intérêt du RC Lens pour Alidu Seidu. Recruté à Clermont en janvier 2024 pour 11 M€, le défenseur central ghanéen joue peu en Bretagne. Le Racing se proposait de le relancer suite à la grave blessure de Jonathan Gradit. De nombreux obstacles se présentait sur la route de ce transfert, notamment le fait que le président du SRFC, Arnaud Pouille, n’a pas laissé de très bons souvenirs à Lens, où sa gestion a conduit à la mise en place d’une politique d’austérité qui dure encore aujourd’hui…

Rennes n’est pas vendeur

Interrogé hier lors d’un space sur X, Mohamed Toubache-Ter a réfuté toutes négociations entre le RC Lens et le Stade Rennais à propos de Seidu. Selon lui, le club breton ne souhaite pas se séparer de son joueur, qui se sent de toute façon très bien à Rennes. Même s’il n’est plus titulaire depuis qu’Habib Beye a opéré des changements victorieux au sein de son onze de départ, le Ghanéen a quand même l’opportunité de jouer régulièrement. Il n’entend pas changer de club avant la fin de la saison.

En quête d’un défenseur central pour étoffer ce secteur de jeu, le RC Lens va donc devoir explorer d’autres pistes, sachant qu’un prêt reste la meilleure option puisque Jonathan Gradit devrait revenir en début de saison prochaine.