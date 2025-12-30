🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Désireux de démarrer l’année 2026 du bon pied, le RC Lens se déplacera à Toulouse vendredi. Mais l’arbitre désigné ne réussit pas du tout aux Sang et Or.

Vendredi soir, le Toulouse FC et le RC Lens inaugureront la nouvelle année au Stadium. Pour les Sang et Or, il s’agira de gagner afin de conserver la première place du classement, qu’il détient depuis trois journées. Le souci, c’est qu’il faudra composer avec un arbitre qui fait office de chat noir depuis la saison dernière. Mathieu Vernice, homme en noir de 32 ans, a dirigé le Racing à quatre reprises depuis le début de sa carrière. Ça avait bien débuté avec deux succès, un 2-0 à… Toulouse en 2023-24 et un autre 2-0, la saison dernière, à Bollaert contre Montpellier.

2 victoires en 2024, 2 défaites en 2025…

Mais ensuite, les choses ont méchamment déraillé car le RC Lens s’est incliné deux fois sous sa direction, à chaque fois sans marquer et en encaissant cinq buts au total ! Pour commencer, il y a eu le revers 0-1 dans le derby à Lille puis le très douloureux 0-4 à Bollaert contre Auxerre qui a scellé l’avenir de Will Still en Artois. Deux très mauvais souvenirs qui laissent à penser que Mathieu Vernice ne réussit pas aux Sang et Or. Ou alors il ne s’agit que d’une question de cycles et après les deux succès de 2024 et les deux défaites de 2025, 2026 permettra aux Lensois de renouer avec le succès sous sa direction…

Au-delà de ces considérations statistiques, le RC Lens a tout intérêt à se montrer prudent avant son déplacement de vendredi car le TFC reste sur une série de trois victoires plus un nul au Vélodrome (2-2).