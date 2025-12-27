À LA UNE DU 27 DéC 2025
[22:00]ASSE : Monnet-Paquet et Hamouma n’oublieront pas Jean-Louis Gasset
[21:00]RC Lens Mercato : une révélation des Sang et Or envoyée au Real Madrid !
[20:30]ASSE : la montée en Ligue 1 impossible avec Horneland, une stat le prouve !
[20:00]FC Nantes Mercato : Issa Diop (Fulham) trop cher pour les Canaris ?
[19:30]OM Mercato : Marseille doit-il casser sa tirelire pour Jorge Carrascal (Flamengo) ?
[19:00]Real Madrid Mercato : coup dur pour Xabi Alonso, une décision est tombée !
[18:30]Stade Rennais, ASSE : les adieux poignants de Yann M’Vila à Jean-Louis Gasset
[17:55]CAN : le Sénégal et la RD Congo dos à dos, un ancien flop de l’OM a failli faire chuter ce recalé de l’ASSE !
[17:30]PSG : Vitinha milite pour Safonov
[17:00]ASSE : Larsonneur est au niveau de sa défense, une stat terrible l’accable !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : une révélation des Sang et Or envoyée au Real Madrid !

Par Laurent Hess - 27 Déc 2025, 21:00
💬 Commenter

Pierre Ménès adoube un joueur du RC Lens. Au point de l’imaginer jouer pour le Real Madrid…

Pierre Ménès a livré son bilan de la première partie de saison de Ligue 1 et composé son équipe type. On y retrouve notamment Rulli (OM) dans les buts, mais aussi trois joueurs de l’actuel leader du championnat, le RC Lens.

Ménès craque pour Sangaré

Malang Sarr, Florian Thauvin et Mamadou Sangaré ont en effet été choisis par l’ancien consultant vedette de Canal +, tout comme Pierre Sage. Mais c’est surtout Sangaré qui plait à Ménès et pas qu’à moitié puisque selon lui le milieu du RC Lens aurait tout à fait sa place au Real Madrid. C’est ce qu’il a glissé sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot, en plaçant le Sang et Or aux côtés de João Neves et Vitinha (PSG)… « C’est le joueur le plus régulier de l’équipe de Lens qui fait un début de saison exceptionnel. Il a tout ce qui manque à tant de clubs. Sangaré au Real Madrid, ce ne serait pas incongru ».
Sangaré a rejoint le RC Lens en août 2025, en provenance du Rapid Vienne (Autriche), avec un contrat jusqu’en 2030. A 23 ans, il apporte à Lens sa polyvalence au milieu et ses qualités de récupération et de passe.

RC LensReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : RC Lens, Real Madrid