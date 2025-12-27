RC Lens Mercato : une révélation des Sang et Or envoyée au Real Madrid !

Pierre Ménès adoube un joueur du RC Lens. Au point de l’imaginer jouer pour le Real Madrid…

Pierre Ménès a livré son bilan de la première partie de saison de Ligue 1 et composé son équipe type. On y retrouve notamment Rulli (OM) dans les buts, mais aussi trois joueurs de l’actuel leader du championnat, le RC Lens.

Ménès craque pour Sangaré

Malang Sarr, Florian Thauvin et Mamadou Sangaré ont en effet été choisis par l’ancien consultant vedette de Canal +, tout comme Pierre Sage. Mais c’est surtout Sangaré qui plait à Ménès et pas qu’à moitié puisque selon lui le milieu du RC Lens aurait tout à fait sa place au Real Madrid. C’est ce qu’il a glissé sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot, en plaçant le Sang et Or aux côtés de João Neves et Vitinha (PSG)… « C’est le joueur le plus régulier de l’équipe de Lens qui fait un début de saison exceptionnel. Il a tout ce qui manque à tant de clubs. Sangaré au Real Madrid, ce ne serait pas incongru ».

Sangaré a rejoint le RC Lens en août 2025, en provenance du Rapid Vienne (Autriche), avec un contrat jusqu’en 2030. A 23 ans, il apporte à Lens sa polyvalence au milieu et ses qualités de récupération et de passe.