OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : l’avenir de Pablo Pagis déjà tranché ?

Si Pablo Pagis (FC Lorient, 23 ans) rêve de jouer une coupe d’Europe la saison prochaine, la question financière sera important dans son choix final.

Le dossier Pablo Pagis commence à prendre une ampleur sérieuse sur le marché des transferts. À seulement 23 ans, le joueur du FC Lorient attire déjà plusieurs clubs ambitieux de Ligue 1… et même au-delà. Et son objectif est clair : franchir un cap important dès cet été, avec en ligne de mire une participation à une coupe d’Europe.

Un profil qui attire en Ligue 1

Formé entre le Stade Rennais et Lorient, Pablo Pagis ne cache pas ses ambitions. Le joueur sait qu’un transfert cet été pourrait être décisif pour la suite de sa carrière, surtout avec des clubs capables de lui offrir de la visibilité européenne. Dans ses déclarations, il ne ferme aucune porte : « Jouer l’Europe, c’est incroyable pour un joueur. À Lens ou Rennes, par exemple ? Ça pourrait matcher, c’est sûr. »

Deux destinations qui reviennent avec insistance. D’un côté, le RC Lens, qui pourrait lui offrir la Ligue des Champions. De l’autre, le Stade Rennais, qui mise sur son attractivité et sa capacité à proposer un projet offensif solide.

Un avantage financier pour le Stade Rennais ?

Le FC Lorient ne compte toutefois pas brader son joueur. Le club breton réclame entre 15 et 20 millions d’euros pour laisser partir son attaquant, malgré un contrat courant jusqu’en 2027. Une somme importante qui pourrait redistribuer les cartes dans ce dossier. Du côté du RC Lens, la stratégie reste très claire : pas de surenchère.

Selon Jeunes Footeux, le club artésien, fidèle à sa politique financière encadrée, serait prêt à proposer environ 10 millions d’euros plus bonus. Une offre jugée insuffisante pour l’instant par Lorient. À Rennes, en revanche, le discours est différent. Le club breton, déjà positionné sur le dossier, dispose d’une marge de manœuvre plus importante et pourrait se montrer plus agressif sur le plan financier. Une qualification en coupe d’Europe pourrait sceller l’avenir de Pagis.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

10/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)