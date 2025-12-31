Selon Mohamed Toubache-Ter, il y aurait toujours des tensions en interne au Stade Rennais, si bien que l’avenir d’Habib Beye sur le banc resterait incertain.

A ceux qui pensaient que les tensions du début de saison avaient été évacuées au Stade Rennais après les six victoires sur les sept derniers matches de l’année, toutes compétitions confondues, Mohamed Toubache-Ter a apporté un sérieux démenti hier soir. Lors d’un space sur X, l’insider a expliqué qu’il y a toujours deux courants qui s’affrontent au sein des Rouge et Noir. Et même si cela remonte moins à la surface en raison, justement, des résultats positifs, les tensions sont toujours présentes.

Pouille toujours désireux de recruter Haise ?

S’il n’en a pas dit plus sur ces tensions, on peut imaginer qu’elles opposent encore le président, Arnaud Pouille, à son entraîneur, Habib Beye, qui est proche des propriétaires du club. L’ancien directeur général du RC Lens aimerait attirer Franck Haise, qui vient de rendre son tablier à Nice. Haise a passé plusieurs années en Bretagne, quand il était formateur au centre de formation. Son association avec Pouille a permis au RC Lens de passer de la L2 à la Champions League en quatre ans. Le dirigeant voudrait reformer le duo pour obtenir le même résultat avec les Rouge et Noir.

Habib Beye sait donc qu’en cas de nouvelle série de mauvais résultats, son président n’hésitera pas à actionner le siège éjectable. Il avait d’ailleurs été à deux doigts de le faire à l’automne mais l’entraîneur avait eu l’intelligence de changer de tactique et de onze de départ, permettant à son équipe de trouver le juste équilibre.