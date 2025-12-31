À LA UNE DU 31 DéC 2025
[11:58]ASSE Mercato : Raykkonen, pas avant l’été 2026 ?
[11:30]Revue de presse : le RC Strasbourg, l’OGC Nice et le LOSC s’activent en vue du mercato
[11:04]FC Barcelone Mercato : un retour improbable se précise, Koundé peut trembler !
[10:49]Stade Rennais : encore des tensions, Beye toujours en danger ?
[10:20]FC Nantes : les malheurs de Castro ont refroidi une cible de l’ASSE !
[10:01]OL : nouvel énorme revers pour Textor à cause d’Almada !
[09:39]Real Madrid : la moquerie magistrale d’un média pro-Barça contre Mbappé
[09:18]OM : un nouveau problème lié à la CAN
[08:59]PSG : le clan Donnarumma réagit à l’attaque de Campos
[08:40]ASSE Mercato : Bardeli fait une grande annonce sur son avenir !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : encore des tensions, Beye toujours en danger ?

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 10:49
💬 Commenter
Habib Beye sur le banc lors d'un match au Roazhon Park.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Selon Mohamed Toubache-Ter, il y aurait toujours des tensions en interne au Stade Rennais, si bien que l’avenir d’Habib Beye sur le banc resterait incertain.

A ceux qui pensaient que les tensions du début de saison avaient été évacuées au Stade Rennais après les six victoires sur les sept derniers matches de l’année, toutes compétitions confondues, Mohamed Toubache-Ter a apporté un sérieux démenti hier soir. Lors d’un space sur X, l’insider a expliqué qu’il y a toujours deux courants qui s’affrontent au sein des Rouge et Noir. Et même si cela remonte moins à la surface en raison, justement, des résultats positifs, les tensions sont toujours présentes.

Pouille toujours désireux de recruter Haise ?

S’il n’en a pas dit plus sur ces tensions, on peut imaginer qu’elles opposent encore le président, Arnaud Pouille, à son entraîneur, Habib Beye, qui est proche des propriétaires du club. L’ancien directeur général du RC Lens aimerait attirer Franck Haise, qui vient de rendre son tablier à Nice. Haise a passé plusieurs années en Bretagne, quand il était formateur au centre de formation. Son association avec Pouille a permis au RC Lens de passer de la L2 à la Champions League en quatre ans. Le dirigeant voudrait reformer le duo pour obtenir le même résultat avec les Rouge et Noir.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Habib Beye sait donc qu’en cas de nouvelle série de mauvais résultats, son président n’hésitera pas à actionner le siège éjectable. Il avait d’ailleurs été à deux doigts de le faire à l’automne mais l’entraîneur avait eu l’intelligence de changer de tactique et de onze de départ, permettant à son équipe de trouver le juste équilibre.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot