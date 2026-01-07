Stade Rennais Mercato : un ancien flop du SRFC fait son retour en Ligue 1 (officiel)

Ancien joueur du Stade Rennais, Naouirou Ahamada va effectuer son retour en Ligue 1. Il s’est engagé avec l’AJ Auxerre.

L’heure est grave en Bourgogne : l’AJ Auxerre, engluée dans la zone rouge de Ligue 1, doit impérativement se renforcer au Mercato pour se donner un maximum de chance de sauver sa peau. Et pour se faire, l’AJA vient de mettre la main sur Naouirou Ahamada, en provenance de Crystal Palace.

Naouirou Ahamada rejoint l’AJA

Le milieu de terrain de 23 ans passé par le Stade Rennais a signé jusqu’en juin 2027, plus deux années optionnelles, et il portera le numéro 8. L’avant-dernier de Ligue 1 a publié cela sur son site officiel : « Avant de rejoindre la Premier League, Naouirou, né à Marseille, a effectué sa formation à Istres puis à la Juventus Turin, qui l’a ensuite prêté puis cédé définitivement à Stuttgart, où il a disputé 26 matchs de Bundesliga (2 buts). Ses bonnes performances lui ouvrent les portes de l’Angleterre, où Crystal Palace le recrute en janvier 2023. Avec le club anglais, ce milieu de terrain axial a joué 31 rencontres, dont 28 en Premier League. Cette arrivée à Auxerre ne sera pas une découverte de la Ligue 1 pour Naouirou, puisqu’il a été prêté au Stade Rennais la saison dernière. Avec cette signature, l’AJA renforce son entrejeu en qualité et en quantité, avec un joueur à fort potentiel et déjà rompu aux grands championnats ».

Crystal Palace a accepté de libérer le joueur à six mois de la fin de son contrat, se réservant simplement un pourcentage sur une future revente. Après une année quasi blanche lors d’un prêt sans éclat au Stade Rennais, où il n’avait disputé que quelques fragments de rencontres, le natif de Marseille va retrouver l’Hexagone avec un esprit de revanche. Chez les Eagles, son compteur de minutes restait désespérément bas, freinant sa progression pourtant jugée prometteuse outre-Manche.

Âge : 23 ans

23 ans Poste : Milieu défensif polyvalent

Milieu défensif polyvalent Clubs précédents : Stuttgart, Crystal Palace, Rennes (prêt)

Stuttgart, Crystal Palace, Rennes (prêt) Type de transfert : Cession définitive, joueur libéré par Palace, clause à la revente

Cette opération relance pourrait bien tout changer pour le joueur, dont le potentiel avait séduit les recruteurs en Bundesliga, puis en Premier League. Au cœur du jeu, Auxerre attend d’Ahamada qu’il apporte un vrai supplément d’âme et de solidité.