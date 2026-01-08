L’entraîneur personnel du gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a dit ce qu’il pense de Geronimo Rulli (OM). Et ça pique…

Ce jeudi soir, Geronimo Rulli sera la figure centrale du Trophée des champions. Si l’Argentin se montre aussi intraitable qu’en septembre, lors du premier Classico (1-0 pour Marseille), alors l’OM aura une chance de contrarier le PSG. En revanche, s’il est aussi peu inspiré que face à Nantes (0-2) dimanche, les Phocéens risquent de passer une très mauvaise heure et demie. Dans La Provence du jour, Thierry Barnerat, coach personnel de Thibaut Courtois (Real Madrid), a analysé les forces et les faiblesses de l’ancien portier de l’Ajax. Qui a dû avoir les oreilles qui sifflet…

« C’est un spécialiste pour ne pas voir les courses »

« C’est un spécialiste pour ne pas voir les courses. Il perd la plupart de ses ballons car il n’anticipe pas le déplacement latéral d’un adversaire qui veut intercepter. Il est fixé seulement sur le joueur qu’il vise et ne prend pas toutes les informations. On sent qu’il souffre d’un manque de confiance. Dimanche dernier, il gère parfaitement ses trois premières relances. La quatrième fois, il garde le ballon, veut fixer mais ne lit pas le jeu. Il finit par reculer et dégager sur un Nantais. Il hésite parce qu’il est sous pression. Et sur le corner qui suit, on voit qu’il n’est plus serein. »

« Ce n’est pas nouveau avec lui, ni un problème de concentration. Il est trop précipité, parfois il se balade à 20-25 mètres, alors qu’il n’a rien à y faire. C’est un souci de gestion émotionnelle. Mais ça reste un super gardien ! Un profil assez unique qui, certes, ne convient pas à toutes les sensibilités tactiques. Au-delà d’être souvent décisif sur sa ligne, il est très audacieux, n’a pas peur d’essayer des choses très complexes pour en tirer un énorme bénéfice. A l’image de cette relance plein axe qui peut éliminer 5 joueurs… C’est énorme ! Et c’est ce pourquoi De Zerbi l’a choisi. »