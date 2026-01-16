Angers SCO – OM : le verdict est tombé pour Himad Abdelli !

Annoncé vers l’OM, Himad Abdelli n’est pas dans le groupe du SCO d’Angers pour affronter les Olympiens.

En fin de contrat en juin prochain avec le SCO d’Angers, Himad Abdelli devrait rejoindre l’Olympique de Marseille. Reste à savoir si l’international algérien rejoindra Marseille dès cet hiver ou s’il attendra la fin de la saison pour s’engager librement. En attendant un éventuel accord entre les deux clubs lors de ce mercato hivernal, Himad Abdelli demeure toujours un joueur angevin.

Abdelli absent contre l’OM !

Mais l’ancien joueur du Havre ne jouera pas ce week-end face aux Phocéens. Il ne figure pas dans le groupe retenu par Alexandre Dujeux pour cette rencontre. De retour de la CAN 2025, Hervé Koffi et Ousmane Camara font, eux, leur retour dans le groupe du SCO.

Le groupe du SCO d’Angers : Koffi, Pona – Ekomié, Biumla, Camara, Lefort, Hanin, Louër, Bamba, Arcus – Belkebla, Mouton, Capelle, Belkhdim, Courcoul – Sbaï, Peter, Chérif, Harouna, Allevinah.