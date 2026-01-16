À LA UNE DU 16 JAN 2026
[20:45]RC Lens : une présence dans le groupe de Sage pour Auxerre fait polémique
[20:32]FC Nantes Mercato : Kantari fait le point et demande trois autres recrues aux Kita
[20:10]Angers SCO – OM : le verdict est tombé pour Himad Abdelli !
[20:00]PSG – LOSC : les compos de Luis Enrique et Genesio sont tombées !
[19:43]ASSE Mercato : Horneland tient son premier renfort de l’hiver, il fonde de gros espoirs sur lui !
[19:15]Stade Rennais Mercato : après Szymanski, trois autres recrues en approche ?
[18:50]OM Mercato : Neil El Aynaoui envoyé à Marseille ! 
[18:32]OL, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Satriano et Lyon tient sa 2e recrue après Endrick !
[18:14]RC Lens : le groupe de Sage pour Auxerre avec plusieurs mauvaises nouvelles
[18:00]ASSE : le groupe d’Horneland pour Clermont est tombé !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Angers SCO – OM : le verdict est tombé pour Himad Abdelli !

Par Fabien Chorlet - 16 Jan 2026, 20:10
💬 Commenter
Himad Abdelli (Angers SCO)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Annoncé vers l’OM, Himad Abdelli n’est pas dans le groupe du SCO d’Angers pour affronter les Olympiens.

En fin de contrat en juin prochain avec le SCO d’Angers, Himad Abdelli devrait rejoindre l’Olympique de Marseille. Reste à savoir si l’international algérien rejoindra Marseille dès cet hiver ou s’il attendra la fin de la saison pour s’engager librement. En attendant un éventuel accord entre les deux clubs lors de ce mercato hivernal, Himad Abdelli demeure toujours un joueur angevin.

Abdelli absent contre l’OM !

Mais l’ancien joueur du Havre ne jouera pas ce week-end face aux Phocéens. Il ne figure pas dans le groupe retenu par Alexandre Dujeux pour cette rencontre. De retour de la CAN 2025, Hervé Koffi et Ousmane Camara font, eux, leur retour dans le groupe du SCO.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le groupe du SCO d’Angers : Koffi, Pona – Ekomié, Biumla, Camara, Lefort, Hanin, Louër, Bamba, Arcus – Belkebla, Mouton, Capelle, Belkhdim, Courcoul – Sbaï, Peter, Chérif, Harouna, Allevinah.

Angers SCOOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Angers SCO, OM