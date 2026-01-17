OM Mercato : 4 M€ sur Abdelli, ça fait débat à Marseille

Angers demande 4 M€ pour lâcher Himad Abdelli à l’OM. Le club phocéen doit-il accepter ou non ? C’est notre débat…

« Abdelli peut en valoir le coût pour l’OM »

« L’OM a déjà proposé 2 M€ pour s’attacher les services d’Abdelli. Le SCO demande 2 M€ de plus, c’est de bonne guerre je trouve et ce n’est pas si énorme. On peut considérer que 4 M€ pour un joueur qui sera libre et donc gratuit en juin, c’est beaucoup, mais c’est le prix à payer pour signer Abdelli dès cet hiver et je comprends la position d’Angers.

A mon avis, les deux clubs finiront par couper la poire en deux, ou par se diriger vers un arrangement de ce type, et je ne vois pas comment Abdelli pourrait échapper à l’OM. L’Algérien veut venir à l’OM, l’OM le veut et le SCO est OK pour le transférer. A mon sens, Longoria et Benatia ne sont pas à 1 ou 2 M€ près et le jeu peut en valoir la chandelle. Abdelli a un profil que De Zerbi n’a pas dans son effectif et qui lui fait défaut. Il peut faire la différence et aider l’OM à aller chercher la Ligue des champions. Ce qui vaut bien plus qu’1 ou 2 M€. »

Laurent HESS

« L’OM ne fait pas n’importe quoi avec ses finances »

« Moi, je suis un peu plus mitigé pour Himad Abdelli. Certes, il possède un profil que Roberto De Zerbi n’a pas dans son effectif et pourra apporter de la créativité à l’équipe, mais il présente de grosses lacunes physiques et défensives.

Et on l’a vu avec le dossier Robinio Vaz, parti à l’AS Roma après avoir refusé l’offre de prolongation de l’OM, le club phocéen est à un ou deux millions près et ne fait pas n’importe quoi avec ses finances. Pablo Longoria est contraint de tenir ses engagements financiers auprès du propriétaire Frank McCourt. Cela dit, cela n’exclut pas que l’OM et le SCO d’Angers finissent par trouver d’accord cet hiver pour le transfert de l’international algérien. »

Fabien CHORLET