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FRANCE

OM : Medina a voulu dégommer le nouveau chat noir des Marseillais !

Par Raphaël Nouet - 27 Avr 2026, 18:23
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Facundo Medina balle au pied lors du match contre Nice.

Le défenseur de l’OM Facundo Medina a révélé que, lors d’un entraînement, il avait volontairement violemment bousculé l’un de ses partenaires, qui est un chat noir de l’équipe !

Facundo Medina a fait sensation lors des jours ayant précédé la réception de Nice avec deux interviews fortes accordées aux médias. Que ce soit à RMC ou à Ligue 1+, le défenseur de l’OM a voulu transmettre sa range de vaincre à des coéquipiers anesthésiés depuis le début de l’année. Mais rien n’y a fait. Face au Gym (1-1) dimanche, les Phocéens ont une nouvelle fois déçu, concédant l’égalisation à la 88e, sur un pénalty de Wahi que Medina a tenté de déstabiliser durant toute la rencontre. En vain. Comma la plupart de ses partenaires, l’Argentin a bien du mal à transformer ses paroles en actes cette saison…

Quand Abdelli joue plus de dix minutes, l’OM ne gagne pas

Pourtant, l’ancien Lensois tente de transmettre sa haine de la défaite chaque jour à l’entraînement. A Ligue 1+, il a fait cette confidence : « L’autre jour, Himad m’a mis un petit pont, ce fils de p… (rires). Derrière, je suis allé le chercher exprès. Le ballon est passé mais moi, je ne suis pas allé sur le ballon. Je suis allé sur lui pour le pousser contre les barrières. Il s’est énervé, il voulait me taper. Je ne lui ai pas répondu. Je ne cherche pas à envenimer les choses ». Pourtant, Medina comme les autres joueurs de l’OM auraient de bonnes raisons de faire en sorte que l’ancien Angevin ne joue plus de la saison !

Foot Mercato révèle en effet que depuis son arrivée cet hiver à Marseille moyennant 3 M€, le milieu offensif est un vrai chat noir ! L’OM n’a remporté aucun match durant lequel il a joué plus de dix minutes ! Pire : l’équipe a encaissé 9 buts lors de ses 178 minutes sur le terrain, soit un toutes les vingt minutes. Les deux seules rencontres remportées l’ont été contre Lyon (3-2) et Metz (3-1), avec un Abdelli scotché à moins de six minutes de temps de jeu. Au-delà, c’est défaite. Une statistique dingue pour un joueur qui rêvait de venir jouer dans son club de cœur…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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