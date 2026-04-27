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FRANCE

OM : De Zerbi (Tottenham) s’active déjà pour un départ acté à Marseille !

Par Louis Chrestian - 27 Avr 2026, 14:40
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Le climat est brûlant du côté de l’Olympique de Marseille. Entre résultats décevants et avenir incertain, le club phocéen commence déjà à préparer un mercato qui s’annonce agité. Et une première tendance forte se dégage : un départ semble inévitable.

Vermeeren vers la sortie

Arrivé avec de grandes attentes, Arthur Vermeeren n’a jamais réellement réussi à s’imposer sur la durée.

Malgré une prestation correcte face à l’OGC Nice, le milieu belge reste irrégulier. Alternant entre titularisations et passages sur le banc, il n’a pas su convaincre totalement.

Résultat : l’OM ne devrait pas lever son option d’achat estimée à 20 millions d’euros auprès du RB Leipzig.

De Zerbi déjà à l’affût

Et pendant que Marseille doute, certains clubs avancent.
Selon la presse allemande, Roberto De Zerbi, aujourd’hui lié à Tottenham Hotspur, surveille de près la situation du jeune Belge.

Le technicien italien apprécierait son profil et pourrait tenter de le relancer dans un nouveau projet.

Mais il n’est pas seul : l’Inter Milan est également dans la course.

Un symbole de la crise marseillaise

Ce dossier illustre parfaitement la situation actuelle de l’OM.

Malgré des débuts prometteurs, Vermeeren a progressivement disparu, à l’image d’une équipe en perte de repères. Le nul frustrant face à Nice (1-1), marqué par la panenka d’Elye Wahi, n’a fait qu’accentuer les tensions.

Un été sous haute tension

Avec une qualification en Ligue des champions qui s’éloigne, l’OM pourrait être contraint de revoir ses plans.

Départs, ventes, reconstruction… tout semble possible.

Et Arthur Vermeeren pourrait bien être le premier d’une longue liste.

Marseille déjà tourné vers l’avenir

Alors que la saison n’est pas encore terminée, les grandes manœuvres ont déjà commencé.

Entre clubs européens à l’affût et décisions financières à venir, l’OM entre dans une période charnière.

Une chose est sûre :
le mercato marseillais s’annonce bouillant… et Roberto De Zerbi pourrait bien en profiter

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