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FRANCE

OM : un joueur de l’ASSE s’invite dans la polémique Wahi

Par Raphaël Nouet - 27 Avr 2026, 15:53
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Ekye Wahi célébrant son égalisation avec Nice au Vélodrome.

Elye Wahi a chambré l’OM après son but inscrit hier avec Nice au Vélodrome. Et il a reçu le soutien d’un ancien joueur de l’ASSE, également passé par Marseille et qui n’a visiblement pas apprécié son passage en Provence…

La vengeance est un plat qui se mange froid. Et qui, cette saison, a souvent été consommé au Vélodrome. Dans cette saison noire au possible, l’OM a été victime de ses anciens joueurs ou de ses pires ennemis à de trop nombreuses reprises. Et le match contre Nice (1-1), hier, a été un bon résumé de cette période très compliquée puisque les Aiglons, dominés de la tête et des épaules par les hommes d’Habib Beye, ont réussi à égaliser en fin de match sur un pénalty obtenu par l’ancien Marseillais Jonathan Clauss et conclu d’une Panenka par l’ancien Marseillais Elye Wahi. Un Wahi qui s’est pris la tête pendant 90 minutes avec Leonardo Balerdi et Facundo Medina mais qui a su garder la tête froide au meilleur des moments.

Nkounkou valide la moquerie

Ce lundi, comme relayé précédemment sur notre site, Elye Wahi a validé sa vengeance en diffusant sur Instagram une vidéo de Chancel Mbemba, lui aussi mis à la porte de l’OM de façon peu courtoise, le tout accompagné du message « La justice de dieu ». C’est que l’ancien Lensois avait été expédié à Francfort après seulement six mois à l’OM lors de la saison 2024-25. Six mois certes décevants, avec peu de buts et beaucoup d’occasions manquées, mais seulement six mois. Wahi aurait voulu rester mais Medhi Benatia ne voulait pas perdre de temps et entendait recruter un buteur plus efficace (il est allé chercher Amine Gouiri).

Cette revanche d’Elye Wahi a été validée par Niels Nkounkou. Le latéral gauche, qui a brillé pendant six mois à l’ASSE (janvier-juillet 2023), a surtout été formé à l’OM, d’où il est visiblement parti en mauvais termes avec beaucoup de monde puisqu’il a écrit sur Instagram : « Merci mon frère », avec un cœur et un émoji glacé. Pour l’ancien Vert Nkounkou, la vengeance est un plat qui se mange très froid puisque cela fait six ans qu’il a quitté la Provence…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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