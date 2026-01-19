À LA UNE DU 19 JAN 2026
Par Bastien Aubert - 19 Jan 2026, 07:00
Luis Enrique (PSG)
Alors que le PSG semblait décidé à traverser l’hiver sans trop agiter le marché des transferts, une opportunité de dernière minute pourrait bien rebattre les cartes. 

Le PSG avance avec méthode sur ce mercato hivernal. Le club de la capitale estime son effectif suffisamment armé pour répondre aux exigences de la seconde partie de saison, notamment au milieu de terrain, secteur clé du projet de Luis Enrique. Mais en interne, le discours est clair : anticiper plutôt que subir. Comme le révèle PSG Inside Actus, « même si le PSG ne se sent pas obligé de recruter cet hiver, le club envisage un coup de dernière minute. Objectif : un milieu de terrain en prêt, avec option d’achat (voire obligatoire), pour anticiper d’éventuelles blessures. »

Un profil ciblé pour sécuriser la fin de saison

Après le dossier Dro, qui devrait arriver sous peu en provenance du FC Barcelone, le PSG ne ferme donc aucune porte. L’idée n’est pas d’ajouter un nom clinquant à la liste, mais de sécuriser la rotation, notamment dans un calendrier toujours plus dense entre Ligue 1, Ligue des champions et compétitions nationales. Le profil recherché est précis : un milieu capable de s’intégrer immédiatement au collectif, sans bouleverser la hiérarchie existante, mais suffisamment fiable pour prendre le relais en cas de pépin physique. Le prêt, assorti d’une option d’achat, permettrait au PSG de limiter les risques tout en gardant une porte ouverte pour l’avenir.

Le mercato du PSG peut encore surprendre

À Paris, le calme apparent ne doit jamais être interprété comme de l’immobilisme. Si une opportunité jugée stratégique se présente dans les derniers jours du mercato, le PSG est prêt à passer à l’action. Rien n’est fait, mais le message est limpide : même en position de force, le club refuse de laisser le hasard décider de sa saison. Et cet hiver, un dernier coup bien senti pourrait encore venir renforcer un effectif déjà taillé pour les sommets.

