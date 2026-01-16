PSG – LOSC : un grand Dembélé relance Paris, les notes du match

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Porté par un grand Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, le PSG s’est imposé ce vendredi sur sa pelouse face au LOSC (0-2), à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain devait réagir ce vendredi face au LOSC après son élimination en 16e de finale de la Coupe de France contre le Paris FC (0-1) plus tôt dans la semaine. Mission accomplie pour les hommes de Luis Enrique, faciles vainqueurs des Dogues (3-0) grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé (13e, 64e) et un but dans le temps additionnel de Bradley Barcola (90+3e). Après avoir été bousculé en début de match, le PSG a ensuite maîtrisé la rencontre de bout en bout, surtout en seconde période où le PSG est passé en 5-2-3.

Avec cette victoire, les Parisiens prennent provisoirement la tête du classement au RC Lens en attendant le résultat des Sang et Or ce samedi (17h) contre l’AJ Auxerre.

Les notes du match

PSG : Chevalier (6) – Zaïre-Emery (6), Marquinhos (5), Pacho (6), Mendes (7) – Vitinha (6), Mayulu (4, puis Illya Zabarnyi (5)), Ruiz (6) – Doué (6), Kvaraskhelia (4), Dembélé (8).

LOSC : Ozer (5) – Tiago Santos (3), Ngoy (5), Mandi (4), Perraud (5) – Bentaleb (4), Mukau (5), Bouaddi (4) – Mbappé (5), Haraldsson (4), Giroud (3).

Les tops du match

Ousmane Dembélé (8) : Le Ballon d’Or 2025 a éclaboussé le match de son talent. Après avoir ouvert le score d’une frappe de 20 mètres à ras de terre (13e), l’attaquant parisien a inscrit l’un des plus beaux buts de la saison en lobant Berke Özer après une série de dribbles (64e). Remplacé par Gonçalo Ramos (76e).

Nuno Mendes (7) : Le Portugais a livré un match XXL, surtout en seconde période, lorsqu’il a été repositionné piston gauche et a fortement contribué offensivement.

Les flops du match

Olivier Giroud (3) : Avec seulement 30 ballons touchés, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a été totalement fantomatique. Remplacé par Sorin Diaoune (77e).

Khvicha Kvaratskhelia (4) : Le Géorgien a enchaîné les mauvais choix tout au long du match et n’a jamais réussi à faire de différences. Remplacé par Bradley Barcola (63e), l’ancien joueur de Naples est sorti la tête basse, preuve qu’il n’était pas dans son assiette ce soir.