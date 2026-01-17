À LA UNE DU 17 JAN 2026
[23:07]L’OM cartonne Angers (5-2), les notes des Phocéens
[22:48]L’ASSE se relance face à Clermont (1-0) mais ne rassure pas
[22:32]FC Nantes : une piste défensive va s’engager en L2, mauvaise nouvelle pour Leroux
[22:18]RC Lens : Saïd envoie un message fort à Sage
[22:06]ASSE – Clermont : Larsonneur, un coup de gueule et une critique à Horneland
[21:48]PSG : un ancien du club déclare sa flamme à l’OM !
[21:23]ASSE – Clermont : la banderole cinglante des Green Angels
[21:06]Ligue 1 : l’OGC Nice rechute lourdement à Toulouse
[20:44]Real Madrid : Arbeloa totalement fan de Mbappé
[20:10]SCO d’Angers – OM : le onze de De Zerbi dévoilé
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : un ancien du club déclare sa flamme à l’OM !

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 21:48
💬 Commenter
Hugo Ekitiké au milieu de ses partenaires à l'époque où il jouait au PSG.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Même s’il ne renie pas sa passion pour le PSG, l’ancien attaquant parisien Hugo Ekitiké, désormais à Liverpool a révélé aimer l’OM, qu’il affrontera mercredi en Champions League.

C’est un grand jeu entre supporters parisiens et marseillais : découvrir laquelle des recrues de chaque club supportait l’autre dans sa jeunesse. Il y a quelques années, c’est le milieu de l’OM Morgan Sanson qui avait vu resurgir sur les réseaux sociaux une photo de lui avec un maillot du PSG. Ou, plus récemment, Elye Wahi s’était vu reprocher des propos de jeunesse où il expliquait supporter le club de la capitale. Mais cette fois, c’est dans l’autre sens que ça se passe ! Ce samedi, après le nul de Liverpool contre Burnley (1-1), Hugo Ekitiké a dit combien jouer au Vélodrome mercredi lui faisait plaisir car il adore l’OM !

« C’est un club que je suis depuis tout petit, tout comme Paris »

« Je suis vraiment impatient de disputer ce match face à l’OM, a-t-il déclaré aux médias anglais. C’est un club que je suis depuis tout petit, tout comme Paris. J’adore le Vélodrome : c’est un stade magnifique avec des supporters incroyables. Je n’ai qu’une hâte, c’est de jouer ce match. » Ekitiké l’avait prouvé en 2021-22 en réalisant une prestation XXL avec le Stade de Reims sur la pelouse du Vélodrome. Il avait marqué un but en solo caractéristique de ses qualités (puissance, vitesse, technique).

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’actuel Red a pris grand soin de ne froisser personne avec sa déclaration, aussi bien son ancien employeur que son futur adversaire.

Compétitions

Actu foot Compétitions : les infos les plus chaudes