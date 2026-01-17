Même s’il ne renie pas sa passion pour le PSG, l’ancien attaquant parisien Hugo Ekitiké, désormais à Liverpool a révélé aimer l’OM, qu’il affrontera mercredi en Champions League.

C’est un grand jeu entre supporters parisiens et marseillais : découvrir laquelle des recrues de chaque club supportait l’autre dans sa jeunesse. Il y a quelques années, c’est le milieu de l’OM Morgan Sanson qui avait vu resurgir sur les réseaux sociaux une photo de lui avec un maillot du PSG. Ou, plus récemment, Elye Wahi s’était vu reprocher des propos de jeunesse où il expliquait supporter le club de la capitale. Mais cette fois, c’est dans l’autre sens que ça se passe ! Ce samedi, après le nul de Liverpool contre Burnley (1-1), Hugo Ekitiké a dit combien jouer au Vélodrome mercredi lui faisait plaisir car il adore l’OM !

« C’est un club que je suis depuis tout petit, tout comme Paris »

« Je suis vraiment impatient de disputer ce match face à l’OM, a-t-il déclaré aux médias anglais. C’est un club que je suis depuis tout petit, tout comme Paris. J’adore le Vélodrome : c’est un stade magnifique avec des supporters incroyables. Je n’ai qu’une hâte, c’est de jouer ce match. » Ekitiké l’avait prouvé en 2021-22 en réalisant une prestation XXL avec le Stade de Reims sur la pelouse du Vélodrome. Il avait marqué un but en solo caractéristique de ses qualités (puissance, vitesse, technique).

L’actuel Red a pris grand soin de ne froisser personne avec sa déclaration, aussi bien son ancien employeur que son futur adversaire.