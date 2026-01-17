À LA UNE DU 17 JAN 2026
OM Mercato : l’Atlético est passé à l’attaque pour Greenwood !

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 16:50
💬 Commenter
Mason Greenwood lors du match de l'OM contre Bayeux.
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Selon un média anglais, l’Atlético Madrid a contacté la direction de l’OM pour un transfert de Mason Greenwood. Mais celui-ci ne serait pas pour cet hiver, plutôt pour l’été prochain.

La menace se précise pour l’Olympique de Marseille ! Il y a quelques jours, le média espagnol Fichajes expliquait que l’Atlético Madrid souhaitait recruter Mason Greenwood dès cet hiver. Les Colchoneros ont vu un nouvel actionnaire débarquer, ce qui leur a permis de renflouer leurs caisses. Ils s’apprêtent à frapper fort sur le marché des transferts pour permettre à Diego Simeone de lutter à armes égales avec le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour convaincre l’OM de lâcher sa star anglaise, une somme de 100 M€ a été avancée. Pour rappel, le club phocéen doit reverser 40% du transfert de Greenwood à son ancien club, Manchester United. Un pourcentage qui baissera de cinq points en fin de saison si l’OM se qualifie à nouveau pour la C1.

L’Atlético a contacté l’OM ce samedi

Ce samedi, le compte X Topskills Sports UK confirme l’information de Fichajes mais en y apportant deux nouveautés. La première, c’est que l’Atlético Madrid a contacté ce samedi les dirigeants de l’OM pour leur faire part de son intérêt pour Mason Greenwood. La seconde, c’est que le transfert serait pour l’été prochain, pas pour janvier. Une bonne nouvelle pour les Phocéens, tellement dépendants de l’ailier anglais. Une bonne nouvelle aussi pour les comptes du club puisque le pourcentage sur la vente a de bonnes chances de passer à 65%, ce qui ferait donc 65 M€ dans les caisses marseillaises.

Depuis son arrivée à l’OM à l’été 2024, Mason Greenwood a inscrit 41 buts et délivré 12 passes décisives en 6 61 matches toutes compétitions confondues. Un total vraiment impressionnant qui a permis à l’ailier de retrouver la cote qui était la sienne avant son gros dérapage conjugal, à l’époque où il jouait à Manchester United.

