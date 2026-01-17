OM Mercato : un flop qui a coûté très cher va quitter Marseille

Le mercato hivernal pourrait bien marquer un tournant pour Pol Lirola. Sur le point de quitter l’Olympique de Marseille, le latéral espagnol de 28 ans est attendu à l’Hellas Vérone dans les prochaines heures pour un transfert libre, comme confirmé par Foot Mercato. Un départ qui se précise, alors que le joueur n’entrait plus dans les plans du club phocéen. Officiellement, la finalisation du deal n’est plus qu’une question de temps.

Pourquoi Pol Lirola quitte Marseille ?

Le passage de Lirola à l’OM semblait plein de promesses à son arrivée, mais le latéral n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée. Cette saison, il n’a disputé que 3 rencontres de Ligue 1, pour un temps de jeu famélique de 31 minutes, soit à peine 2% du temps possible. Un chiffre révélateur d’un état de fait : à 28 ans, l’Espagnol n’entre clairement pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Acheté définitivement en août 2021 pour environ 13 millions d’euros, Lirola aura été un des nombreux flops passés par l’OM.

Déjà, l’intérêt soutenu de la Serie A envers Pol Lirola laissait présager d’un retour imminent en Italie. Le club n’a pas vraiment cherché à retenir son joueur, optant pour un rééquilibrage de ses forces : il fallait libérer des places et alléger la masse salariale. Le manque d’opportunités et son non-enregistrement pour la Ligue des Champions illustrent l’impasse dans laquelle se trouvait Lirola à Marseille.

Les prochains défis pour Lirola à l’Hellas Vérone

À l’aube de ce nouveau challenge, Lirola va retrouver un environnement familier, la Serie A, qu’il a déjà connue sous les couleurs de Sassuolo puis de la Fiorentina. Son profil polyvalent – arrière droit capable d’évoluer plus haut sur le flanc – a convaincu les décisionnaires véronais de miser sur son renouveau. La valorisation du joueur, désormais évaluée à 2 millions d’euros, témoigne d’une courbe descendante ces dernières saisons, malgré des débuts remarqués en Italie.

Le timing est capital : l’officialisation est attendue très prochainement, à l’heure où les intérêts récents des clubs italiens pour Pol Lirola deviennent concrets. Côté marseillais, on espère boucler ce dossier rapidement pour ajuster l’effectif, tandis que Vérone, en quête de stabilité défensive, mise sur l’expérience de Lirola pour booster sa deuxième partie de saison.

Pour l’Espagnol, l’enjeu sera clair : tourner la page OM, reprendre du temps de jeu et prouver qu’il a encore sa place parmi les latéraux solides de Serie A. Véritable opportunité de relancer une carrière à rebondissements, ce départ pourrait marquer un nouveau souffle pour le défenseur de 28 ans.