OM Mercato : la Serie A se bouscule pour ce joueur mis de côté par Roberto De Zerbi

Mis de côté par l’OM et Roberto De Zerbi, Pol Lirola a plusieurs touches du côté de l’Italie.

Dans un mercato estival marqué par de nombreuses arrivées, l’Olympique de Marseille s’emploie aussi à alléger son effectif. Parmi les dossiers prioritaires en sortie figure celui de Pol Lirola, un joueur encore sous contrat jusqu’en 2026 mais clairement sur la liste des partants.

L’OM veut 5 à 6 millions d’euros pour Lirola

Le latéral droit espagnol ne semble plus entrer dans les plans marseillais, et le club cherche activement une porte de sortie pour lui. L’OM espère récupérer environ 5 à 6 millions d’euros sur ce transfert, dans le cadre d’une stratégie plus large de rééquilibrage économique et sportif, après avoir déjà cédé Quentin Merlin, Valentin Rongier et Luis Henrique.

Lirola, qui conserve une bonne cote en Serie A grâce à ses passages à la Fiorentina et Sassuolo, intéresse plusieurs clubs italiens, dont Pise, le Genoa, l’Udinese, ou encore Parme, rapporte Foot Mercato. Des équipes espagnoles seraient également en embuscade. Le joueur bénéficie d’un solide réseau en Italie, où les relations de Pablo Longoria et Mehdi Benatia facilitent les discussions. Rien n’est encore finalisé, mais l’OM pousse en coulisses pour conclure un départ rapidement et ainsi poursuivre son mercato de façon plus fluide.