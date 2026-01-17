OM : Bafé Gomis défend le bilan de Benatia à Marseille, Luis Campos (PSG) le conseille !

Retiré des terrains, Bafé Gomis, l’ancien buteur de l’ASSE, de l’OL et de l’OM, salue le travail de son pote Medhi Benatia depuis sa prise de fonctions à l’OM.

Retiré des terrains depuis un an après une longue et belle carrière riche de 361 buts inscrits chez les pros, Bafé Gomis (40 ans) garde un attachement particulier à l’ASSE, son club formateur. Le Varois était encore présent à Saint-Etienne en décembre pour distribuer des repas aux démunis, une initiative qu’il mène depuis maintenant six ans. Consultant pour DAZN la saison passée, l’ancien attaquant se consacre désormais à 100% à sa reconversion et son projet d’intégrer prochainement l’équipe dirigeante d’un club. Après avoir obtenu son certificat UEFA en gestion du football, il vient de valider une certification Elite Scout et poursuit son apprentissage en agrandissant son réseau comme il l’a confié au magazine Tribune Verte.

Gomis a tissé des liens solides avec Benatia, Luis Campos et bien-sûr Loïc Perrin

« J’ai travaillé la saison passée avec DAZN, comme consultant. C’était enrichissant d’analyser les matches, de refaire le tour du football français que j’avais quitté depuis huit ans. En parallèle, j’ai débuté une formation via la FIFA pour devenir dirigeant. J’ai obtenu un premier diplôme en mai dernier, et là je viens de valider la certification Elite Scout. C’était intéressant. J’ai pu en apprendre plus sur l’identification des talents, la data, les rapports. Mais ce n’est qu’une étape. L’objectif, c’est d’intégrer la gouvernance d’un club. Ça peut être comme directeur sportif, conseiller du président… L’exécutif, ça englobe tout, le management, la stratégie. Là, je voyage, je prends de l’expérience. Avoir un nom, c’est bien, mais il faut aussi avoir les compétences et ne pas avoir peur de retourner se former et d’apprendre. J’aimerais rester dans le football, c’est mes compétences avec notamment mes contacts, mes réseaux à travers ces vingt années comme joueur. Récemment j’étais à Doha. J’ai déjeuné avec Arsène Wenger qui a un rôle important à la FIFA. Ces dernières semaines, je suis aussi allé à Lausanne, à Monaco, au Benfica, au Sporting. »

Gomis a également confié qu’il était resté proche de l’ASSE, via Loïc Perrin, et qu’il avait une relation privilégiée avec Luis Campos. « Luis Campos était conseiller du président à Galatasaray. On a gardé une belle relation. Il m’aide beaucoup, il me donne des conseils notamment sur la façon de recruter. Je m’entends bien aussi avec Matthieu Louis-Jean à Lyon, et bien-sûr avec Medhi Benatia à Marseille. Medhi, ça se passe bien à l’OM et je suis content pour lui. On est de la même génération, on est proches. On échange beaucoup. On a joué plusieurs fois l’un contre l’autre, notamment sur la fin de notre carrière quand il était au Qatar et moi en Arabie saoudite. On a un peu le même profil : on connait la Ligue 1 et on a beaucoup voyagé, on a pu s’ouvrir à l’international. Je trouve que ses débuts à l’OM sont une belle réussite. Le club est à un rang qu’il n’avait pas auparavant. »