À LA UNE DU 17 JAN 2026
[19:00]ASSE : Geraerts annonce un Stade de Reims de combat face aux Verts
[18:55]RC Lens – AJ Auxerre (1-0) : la place de leader retrouvée et un record égalé, les notes des Sang et Or
[18:38]FC Barcelone : un scandale avec un joueur de l’OM ressurgit
[18:17]OM : Pierre Ménès se moque des galères marseillaises pour aller à Angers
[18:02]PSG Mercato : après le Barça avec Dro, Luis Enrique frustre un autre géant espagnol
[17:46]Stade Rennais Mercato : accord trouvé avec une recrue, Beye vise la Champions League !
[17:33]FC Nantes : première amère pour Benhattab avec Reims
[17:12]Real Madrid : Mbappé a soutenu Vinicius Jr, conspué par le Bernabeu
[16:50]OM Mercato : l’Atlético est passé à l’attaque pour Greenwood !
[16:23]FC Barcelone : amer, Flick fracasse Dro pour son départ au PSG
OM : Pierre Ménès se moque des galères marseillaises pour aller à Angers

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 18:17
Pierre Ménès lors d'un match au Parc des Princes.
L’OM a rencontré de grosses difficultés pour se rendre à Angers, à tel point qu’il a songé à demander un report du match. Ce qui a fait rire Pierre Ménès…

Petit rappel des faits : la délégation marseillaise avait prévu de décoller pour Angers en début d’après-midi. Mais en raison d’un épais brouillard en Anjou, elle a dû patienter, patienter… jusqu’à envisager de demander un report à la LFP. Finalement, elle a pris un avion pour Rennes avant de monter dans un bus direction Angers. Au total, trois heures de transport et une arrivée au stade Raymond-Kopa à seulement 17h30, pour un coup d’envoi à 21h05. Contraint de s’imposer pour rattraper les points perdus contre Nantes (0-2) il y a deux semaines, l’OM s’est posé un premier handicap avec cette galère.

« Sinon, partir la veille, non ? Et puis, 1h45 de bus, ils devraient survivre »

Pas de quoi, cependant, s’attirer la compassion de Pierre Ménès. Sur X, le journaliste a écrit : « Sinon, partir la veille, non ? Et puis, 1h45 de bus, ils devraient survivre ». Comme souvent, l’ancien consultant de Canal+ joue la carte de la provocation, ce dont il se plaindra ensuite dans une vidéo quand il aura reçu des réponses à la hauteur de sa moquerie. Pierre Ménès devrait pourtant savoir que l’OM en est à son troisième déplacement en huit jours, dont un au Koweït. Et que le staff marseillais a donc fait le choix de laisser les joueurs auprès des leurs pour une nuit supplémentaire. Mais peut-être que si la situation s’était produite à Strasbourg, où il est très ami avec le président, ou au PSG, son club de cœur, il aurait fait preuve d’un peu plus de mansuétude…

Après son match catastrophique contre Nantes (0-2), l’OM reste sur deux prestations de très bon niveau, contre le PSG (2-2, 1 t.a.b. à 3) et les amateurs de Bayeux (9-0). Quel visage montrera-t-il ce soir contre un SCO qui lui avait empoisonné la vie à l’aller au Vélodrome (2-2) ?

