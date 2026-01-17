RC Lens – « Quand le PSG voudra que les choses changent… » : la conf de Sage après Auxerre

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Après la victoire du RC Lens face à l’AJ Auxerre (1-0), la 10e de suite toutes compétitions confondues, le coach lensois Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse. Retrouvez l’intégralité de ses propos.

Le discours à la mi-temps

Je les ai mis sur le plan mental face à leurs responsabilités. Quand on affiche une ambition, il faut que les actes suivent, et ce n’était pas du tout le cas. Il y a eu des réglages de positions, mais 90 % du message était sur l’aspect mental. Je pense qu’on a dû faire la grève aussi (les supporters n’ont pas chanté pendant 15 minutes en signe de protestation), on a loupé beaucoup de choses, on était moins agressifs, moins disponibles, on réagissait moins vite à la perte de balle. L’adversaire a pris confiance, a eu les situations de supériorité pour ouvrir le score. Quand on a redressé les choses en seconde, la victoire était méritée.

Une pression par rapport au classement après la victoire du PSG ?

Pour chasser Paris, il ne faut pas y aller avec un lance-pierre, car c’est un beau club. Ça a peut-être influencé qu’ils nous aient emprunté cette première place, mais je suis lucide : quand ils voudront que les choses changent, ils auront les capacités de le faire. À partir de lundi on préparera notre match suivant et on voudra jouer contre un adversaire de haut niveau (l’OM) avec un contexte exceptionnel. Il faudra qu’on montre un autre visage.

Le record de victoires égalé

Ça nous permettra, lorsque l’on sera à côté du feu, de raconter des choses à nos petits-enfants (rires). Ça compte mais ce n’est pas un titre. C’est important de conserver cette ambition, pas pour chercher des records mais des titres.

Wesley Saïd

Il est plein de lucidité, vraiment détendu dans son enchaînement. C’est un joueur où là où les autres maîtrisent moins les choses, il est vraiment détendu dans ses gestes. Il n’a pas livré son meilleur match mais il a su être décisif sur le résultat, pas que le score. Il est à la hauteur de ce que j’ai vu. Il arrive à enchaîner les performances donc on parle plus de lui, mais ça ne change pas l’avis que j’ai sur lui.

Je pense qu’il joue à son meilleur poste. Il a les caractéristiques : capable de jouer dans la profondeur, jouer avec les autres pour créer des situations, c’est un vrai joueur d’équipe. Ce sont des joueurs que j’adore, au service de la performance collective.

Un essoufflement de son équipe ?

Non, un retard à l’allumage, sinon on ne serait pas capables de redresser la barre. Ce sont des signes à prendre avec beaucoup de sérieux. On doit revoir notre manière d’aborder le match, il y a beaucoup de champs à explorer. C’est la joie de notre métier, il n’y a pas de recette magique, on est challengés chaque jour, ça nous demande d’être vigilants.

Auxerre

Ils nous ont bien regardés dans les yeux. Il ne faut pas oublier qu’il y a un adversaire qui a livré une grosse performance. J’étais surpris qu’ils n’aient que 12 points, ils sont en mesure d’avoir de meilleurs résultats. J’ai dit à Pélissier que le match avait tourné comme à l’aller, mais eux méritent d’avoir une meilleure saison.

Le PSG

Ils courent très vite, donc quand ils vont appuyer sur le bouton « on », il va falloir qu’on accélère beaucoup et qu’on ne s’essouffle pas. On les respecte beaucoup, on a la chance de les bousculer, on a conscience du niveau qu’ils ont, mais on ne baissera jamais les armes. On a l’ambition de vivre quelque chose d’exceptionnel, et quand on vise la lune, on tombe parfois dans les étoiles.

Les absents dans le groupe

J’ai bien aimé les entrants, ils ont donné une autre énergie à l’équipe. C’est la force d’un groupe. On en parle quand ça fonctionne, mais ça ne fonctionnait pas en première période. Il y a une personne qui était absente ce soir et pour laquelle j’ai une pensée, c’est Régis Gurtner (sévèrement blessé à l’ischio-jambier), on était contents qu’il nous rejoigne sur le terrain pour la célébration.

Pour Thomasson, il a eu un peu mal à l’épaule sur la volée où il peut obtenir un penalty, et il a pris un jaune. Je voulais donner 30 minutes à Sangaré pour préparer le match suivant, c’était important. Au vu du contexte, c’est Adri qui est sorti, et Bula a fait un bon match.

Wesley Saïd, c’est assez surprenant qu’il ait eu des crampes. Hormis Toulouse, c’est la première fois qu’il jouait 90 minutes, ça voulait dire qu’il est en forme, mais il a eu la crampe avant de marquer et l’histoire est belle.