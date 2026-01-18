À LA UNE DU 18 JAN 2026
OM Mercato : un flop quitte définitivement Marseille (officiel)

Par William Tertrin - 18 Jan 2026, 17:30
L’Olympique de Marseille et Pol Lirola ont officiellement mis fin à leur collaboration: le latéral droit espagnol quitte la Ligue 1 pour s’engager avec l’Hellas Verona, lanterne rouge de Serie A italienne.

Arrivé à Marseille en prêt lors du mercato d’hiver 2021, en provenance de la Fiorentina, Lirola avait ensuite été recruté de façon permanente à l’été 2021. À l’époque, le latéral espagnol de 23 ans venait apporter sa vitesse, sa polyvalence et son expérience italienne à un projet phocéen en pleine construction.

📊 Un bilan mitigé à Marseille
Durant son passage sous la tunique olympienne, Lirola a disputé près de 95 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et participant au jeu offensif de l’équipe par ses projections sur le côté droit. Malgré ces statistiques, il était de moins en moins utilisé par l’entraîneur Roberto De Zerbi et n’a quasiment jamais été dans la rotation cette saison, avec seulement trois apparitions en Ligue 1 avant son départ.

🔥 Un retour en Italie pour relancer sa carrière
Libre de tout contrat après sa résiliation avec l’OM, Pol Lirola a signé avec l’Hellas Verona FC jusqu’à la fin de la saison 2025‑2026, avec une option de prolongation possible. Le transfert s’est effectué à titre définitif et sans indemnité de transfert, offrant à Lirola une nouvelle chance de s’affirmer dans le championnat italien qu’il connaît bien — lui qui a évolué précédemment à Sassuolo, Fiorentina et même en prêt à Frosinone.

Cette nouvelle étape représente à la fois un retour aux sources pour le joueur espagnol de 28 ans et une opportunité de relancer sa carrière dans un championnat où il est déjà rodé.

🔔 Perspectives pour Verona
Pour l’Hellas Verona, actuellement engagé dans une lutte difficile en Serie A, l’arrivée de Lirola apporte une expérience importante et un renfort sur les ailes défensives alors que le club cherche à renforcer son équipe pour assurer le maintien.

