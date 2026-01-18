À LA UNE DU 18 JAN 2026
OM Mercato : départ acté pour Lirola, direction la Serie A !

Par Laurent Hess - 18 Jan 2026, 08:00
💬 Commenter
Pol Lirola va bien quitter l’OM, définitivement.

Le mercato hivernal va bel et bien marquer un tournant pour Pol Lirola. Le latéral espagnol de 28 ans, indésirable à l’OM, est attendu à l’Hellas Vérone dans les prochaines heures pour un transfert libre.

Le passage de Pol Lirola à l’OM semblait plein de promesses à son arrivée, mais le latéral espagnol n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée. Cette saison, il n’a disputé que 3 rencontres de Ligue 1, pour un temps de jeu famélique de 31 minutes, soit à peine 2% du temps possible. Un chiffre révélateur d’un état de fait : à 28 ans, l’Espagnol n’entrait clairement pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Acheté définitivement en août 2021 pour 13 M€, Lirola aura été un des nombreux flops passés par l’OM.

Direction Vérone

Déjà, l’intérêt soutenu de la Serie A envers Pol Lirola laissait présager d’un retour imminent en Italie. Le club n’a pas vraiment cherché à retenir son joueur, optant pour un rééquilibrage de ses forces : il fallait libérer des places et alléger la masse salariale. Le manque d’opportunités et son non-enregistrement pour la Ligue des Champions illustrent l’impasse dans laquelle se trouvait Lirola à Marseille. À l’aube de ce nouveau challenge vers l’Hellas Vérone, confirmé ce dimanche matin par Fabrizio Romano, Lirola va retrouver un environnement familier, la Serie A, qu’il a déjà connue sous les couleurs de Sassuolo puis de la Fiorentina. Son profil polyvalent – arrière droit capable d’évoluer plus haut sur le flanc – a convaincu les décisionnaires véronais de miser sur son renouveau. Pour l’Espagnol, l’enjeu sera clair : tourner la page OM, reprendre du temps de jeu et prouver qu’il a encore sa place parmi les latéraux solides de Serie A. Véritable opportunité de relancer une carrière à rebondissements, ce départ pourrait marquer un nouveau souffle pour le défenseur de 28 ans.

