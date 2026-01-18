À LA UNE DU 18 JAN 2026
[13:00]FC Barcelone : coup dur pour Raphinha, un défenseur blaugrana va marcher sur les traces de Dro
[12:40]ASSE : Horneland attend 3 recrues, leurs noms sont connus !
[12:20]Stade Rennais Mercato : Szymanski arrive, coup de théâtre pour Jacquet !
[12:00]FC Nantes – Paris FC : Kantari a fait ses choix, il va innover !
[11:30]Revue de presse : c’est toujours chaud au RC Strasbourg avant le derby, un buteur toulousain fait des siennes, jackpot en vue pour le LOSC
[11:00]Real Madrid : les joueurs sous le choc, Xabi Alonso vers un incroyable rebond ?
[10:30]ASSE Mercato : le successeur de Stassin déniché en Belgique ?
[10:00]RC Lens : Pierre Ménès se paye les supporters du RCL et s’inquiète avant le choc contre l’OM
[09:30]PSG, FC Barcelone Mercato : Dro débarque à Paris, les dessous du deal dévoilés
[09:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « une victoire qui fait du bien… et un peu moins tâche»
PSG, FC Barcelone Mercato : Dro débarque à Paris, les dessous du deal dévoilés

Par Laurent Hess - 18 Jan 2026, 09:30
Le transfert de Dro Fernandez au PSG est acté. Les conditions sont connues.

Depuis vendredi et la révélation que Dro Fernandez va s’engager avec le PSG, la presse espagnole assure qu’Hansi Flick vit très mal la chose. L’entraîneur du FC Barcelone comptait visiblement sur son milieu offensif de 18 ans, qui a impressionné lors des matches de pré-saison. Depuis plusieurs semaines, il le fait peu jouer car tous les titulaires sont revenus de blessure. C’est peut-être ce qui a incité Dro à accepter l’offre du PSG portant sur un contrat de quatre ans et une indemnité de 6 M€ correspondant à sa clause de départ. A moins que ce ne soit qu’une question d’argent, ce qui est souvent le cas quand un Blaugrana rejoint le club du Qatar…

Dro va s’engager au PSG jusqu’en 2030

Mais ce qui est sûr, c’est qu’Hansi Flick est effectivement très amer. En conférence de presse, ce samedi, l’Allemand a déclaré : « En tant que coach, on donne beaucoup de confiance aux joueurs, on les aide à grandir, à progresser, mais je sais aussi qu’il y a des gens dans leur entourage. Je préfère attendre que le transfert soit acté. Reposez-moi la question à ce moment-là. Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100%, y mettre tout ton cœur. C’est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C’est ce que je veux voir. Tous les autres, je n’en veux pas ». Ce dimanche, Nicolo Schira confirme le transfert de Dro. Le PSG a levé les 6 M€ de sa clause et le jeune milieu offensif a paraphé un contrat le liant au club de la capitale jusqu’en 2020. Ne manque plus que l’officialisation.

