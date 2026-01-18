PSG, FC Barcelone Mercato : Dro débarque à Paris, les dessous du deal dévoilés

Le transfert de Dro Fernandez au PSG est acté. Les conditions sont connues.

Depuis vendredi et la révélation que Dro Fernandez va s’engager avec le PSG, la presse espagnole assure qu’Hansi Flick vit très mal la chose. L’entraîneur du FC Barcelone comptait visiblement sur son milieu offensif de 18 ans, qui a impressionné lors des matches de pré-saison. Depuis plusieurs semaines, il le fait peu jouer car tous les titulaires sont revenus de blessure. C’est peut-être ce qui a incité Dro à accepter l’offre du PSG portant sur un contrat de quatre ans et une indemnité de 6 M€ correspondant à sa clause de départ. A moins que ce ne soit qu’une question d’argent, ce qui est souvent le cas quand un Blaugrana rejoint le club du Qatar…

Dro va s’engager au PSG jusqu’en 2030

Mais ce qui est sûr, c’est qu’Hansi Flick est effectivement très amer. En conférence de presse, ce samedi, l’Allemand a déclaré : « En tant que coach, on donne beaucoup de confiance aux joueurs, on les aide à grandir, à progresser, mais je sais aussi qu’il y a des gens dans leur entourage. Je préfère attendre que le transfert soit acté. Reposez-moi la question à ce moment-là. Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100%, y mettre tout ton cœur. C’est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C’est ce que je veux voir. Tous les autres, je n’en veux pas ». Ce dimanche, Nicolo Schira confirme le transfert de Dro. Le PSG a levé les 6 M€ de sa clause et le jeune milieu offensif a paraphé un contrat le liant au club de la capitale jusqu’en 2020. Ne manque plus que l’officialisation.