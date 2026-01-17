PSG Mercato : Dro Fernandez (FC Barcelone) arrive, Flick humilié par Luis Enrique !

Le Paris Saint-Germain frappe fort sur le marché des transferts hivernal : l’arrivée de Dro Fernandez, jeune prodige du FC Barcelone, est annoncée comme imminente. À seulement 18 ans, le prometteur offensif est tout proche de s’engager jusqu’en 2030. Zoom sur un possible premier gros coup de Paris cet hiver.

Accord trouvé entre Dro Fernandez et le PSG

Les discussions ont connu une avancée décisive. Le PSG a validé un accord de principe avec le milieu offensif espagnol, dont la signature devrait porter sur un bail jusqu’en 2030, selon L’Équipe. Âgé de 18 ans, Fernandez a déjà disputé 4 matchs pros cette saison sous les couleurs du FC Barcelone, affichant maturité et culot sur le rectangle vert. Ce mouvement fait de lui la première recrue attendue à Paris pour ce mercato d’hiver.

Le PSG face à la concurrence anglaise et la clause à 6 M€

L’ultime étape consiste pour Paris à lever la clause libératoire du joueur, estimée à 6 millions d’euros. Tandis que des clubs anglais tentent toujours de convaincre le jeune international U18 d’opter pour la Premier League, la direction parisienne fait preuve d’une confiance totale quant à l’issue du dossier. La volonté de Dro Fernandez de quitter la Catalogne, couplée à l’offensive du PSG, laisse entrevoir une finalisation rapide de ce transfert.

De plus, le compte X @Djaameel_ ajoute : « Luis Enrique a pu échanger directement avec Dro Fernandez. Le milieu offensif espagnol s’est montré très réceptif au discours du coach et a fait comprendre au club qu’il était très emballé à l’idée de pouvoir évoluer au PSG ».

Un énorme coup dur pour le FC Barcelone, étant donné que le quotidien SPORT a indiqué qu’Hansi Flick vivait ce départ comme «la plus grande déception» de sa vie d’entraîneur. Et elle est signée Luis Enrique !

Un premier coup fort pour Paris sur le mercato d’hiver

Ce possible recrutement symbolise le virage stratégique du PSG à la recherche de sang neuf et de jeunesse. Après la réponse assez cocasse de Luis Enrique sur le sujet, Paris veut immédiatement réaffirmer son ambition sur le sol européen. Attirer un profil aussi précoce et déjà expérimenté montre que Paris assume sa politique d’avenir en lançant pour de bon son mercato hivernal, avec un premier mouvement !