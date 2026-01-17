À LA UNE DU 17 JAN 2026
PSG Mercato : un gros coup en provenance du FC Barcelone, Luis Enrique répond !

Par William Tertrin - 17 Jan 2026, 07:13
Le mercato du PSG s’anime à nouveau, cette fois autour du nom de Dro Fernandez. Alors que l’avenir du jeune talent du FC Barcelone (5 matchs joués) reste plus que jamais incertain, une rumeur envoyant le prodige espagnol à Paris a été évoquée dans la nuit de ce vendredi à samedi. Mais la réaction énigmatique de Luis Enrique après la victoire contre le LOSC ne fait qu’entretenir le mystère.

Dro Fernandez proche d’un départ du Barça

Sous contrat avec les Blaugrana jusqu’en juin 2027, Dro Fernandez traverse une période de doutes en Catalogne. Aucun accord n’ayant été trouvé pour sécuriser sa place à Barcelone, et les spéculations s’amplifient. Selon Mundo Deportivo, c’est bien le PSG qui est favori pour le recruter devant Manchester City et Chelsea, en échange du paiement de sa clause libératoire d’un montant de 6 millions d’euros. Le vestiaire blaugrana en est intimement convaincu, et ça serait en tout cas un gros coup concernant un grand espoir du football espagnol.

Luis Enrique botte en touche face à la presse

La conférence de presse d’après-match face au LOSC était très attendue. Interrogé dès le coup de sifflet final de cette victoire probante (3-0) sur un possible intérêt du PSG pour Dro Fernandez, Luis Enrique a joué la carte du flou. Sa seule réponse, « Je ne sais pas, je ne réponds pas », laisse planer le doute et suscite la curiosité des supporters. Cette posture minimaliste fait écho à l’attitude du coach parisien durant le choc face au LOSC, où il avait déjà affiché une certaine réserve face aux médias.

L’avenir incertain du jeune crack espagnol

Entre négociations stagnantes au Barça et rumeurs persistantes autour du PSG, le futur de Dro Fernandez est plus ouvert que jamais. Restera-t-il à Barcelone ou ouvrira-t-il un nouveau chapitre au Parc des Princes ? Les paris sont lancés et l’attente reste entière côté parisien, d’autant plus que Luis Enrique continue d’entretenir le flou autour de ses intentions.

