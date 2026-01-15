PSG : Luis Enrique s’emporte contre les journalistes et veut se venger face au LOSC

À la veille de la réception du LOSC, le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, était présent ce jeudi devant la presse. Voici ses principales déclarations.

La défaite face au Paris FC

« La ligne de séparation entre la victoire et la défaite est très fine. On méritait clairement de gagner ce match. Avec beaucoup de malchance, tu fais match nul et dans une petite proportion, tu perds. On n’a perdu, on a rien dit, on a accepté le résultat et on leur a souhaité bonne chance dans la compétition. J’espère que ce sera une motivation de plus pour la Ligue 1 et la Ligue des champions sont les compétitions les plus importantes pour nous même si la coupe est une compétition merveilleuse que nous aimons beaucoup, c’est dommage d’être éliminés. »

Un moment charnière après l’élimination en Coupe de France ?

« Vraiment ? Je pense que non. Si vous avez des doutes, allez ! Je peux accepter que des personnes doutent de l’équipe mais je ne peux pas comprendre pourquoi. Quel est le problème? Vous pensez qu’on va gagner tous les matchs et tous les trophées ? C’est le football. Il faut valoriser ce qu’on a fait. Je n’ai aucun doute du type que nous sommes ni de de la façon dont nous voulons jouer. »

« Nous voulons montrer que nous sommes la même équipe que l’année dernière et du début de saison »

Le LOSC

« On va jouer contre une vraie équipe, Lille, demain, chaque match contre eux ont toujours été difficiles. Nous voulons montrer que nous sommes la même équipe que l’année dernière et du début de saison, dans la manière de gérer chaque match. »

Hakimi et Mbaye en finale de la CAN 2025

« Je suis très content pour eux d’eux, c’est mérité. J’espère qu’ils vont profiter de cette finale, ce n’est pas facile. Un des deux reviendra énervé et agacé. Ce n’est pas possible d’être tous contents. Je leur souhaite le meilleur. Ils seront de retour très vite. »

L’inefficacité de Barcola

« Il faut faire attention à ce que je dis. Pour gérer l’amélioration de chaque joueur, je ne parle pas seulement de Bradley Barcola. Je n’ai aucun problème avec aucun joueur. Ils avent que c’est important quels sont les axes d’amélioration de chaque joueur. Il n’y a rien. Je suis content de ce que j’ai vu. Bien sûr l’inefficacité, et le gardien adverse ont fait beaucoup de choses pour ne pas gagner ce match. Bien sur ce genre de choses que nous pouvons améliorer. »

Propos retranscrits par RMC Sport.