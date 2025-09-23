Impressionnant pendant la préparation, le jeune milieu offensif Dro Fernandez (17 ans) va se voir proposer une prolongation à sa majorité par le FC Barcelone. Comme avec Lamine Yamal.

Heureux FC Barcelone, qui peut compter sur un centre de formation prolifique ! Chaque année, de nouvelles pépites pointent le bout de leur nez en équipe première. Elevées au bon grain du jeu imposé par Johan Cruyff à la fin des années 80, ils éblouissent le monde et n’en finissent plus de faire des petits. De Pep Guardiola à Lamine Yamal en passant par Carles Puyol, Xavi, Lionel Messi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Pau Cubarsi… Que de talents ! Tellement de talents que certains, comme Dani Olmo, sont obligés de partir pour éclore et mieux revenir !

Le 12 janvier, il prolongera jusqu’en 2031

Et la prochaine pépite est déjà là ! Cet été, pendant la préparation en Asie, Dro Fernandez a épaté par son culot, marquant notamment un but splendide. Le milieu offensif n’a que 17 ans et doit encore prendre du muscle pour exploser au plus haut niveau. Mais techniquement et au niveau de la vision du jeu, c’est déjà très fort. Le FC Barcelone l’a bien compris, qui compte lui faire une Lamine Yamal. A sa majorité, le 12 janvier 2026, il se verra proposer un contrat très longue durée (jusqu’en 2031, selon Marca).

Aussi incroyable que celui puisse paraître, le Barça tient déjà le remplaçant de Fermin Lopez et Dani Olmo, qui n’ont pourtant que 22 et 27 ans !