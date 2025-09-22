Hansi Flick devra faire sans Gavi et Fermín López, les deux milieux du FC Barcelone, pour encore quelques semaines.

Le FC Barcelone a publié ce lundi deux communiqués médicaux concernant ses deux milieux Gavi et Fermín López. Gavi, actuellement en phase de reprise après sa grave blessure au genou, a passé une série de tests physiques afin d’évaluer l’état de sa récupération. Ces examens ont révélé la nécessité d’une révision arthroscopique du ménisque interne de son genou droit.

L’intervention, prévue ce lundi, sera réalisée par le Dr. Joan Carles Monllau sous la supervision des services médicaux du club. Le Barça a précisé qu’un nouveau communiqué médical sera publié à l’issue de l’opération afin d’informer sur l’évolution de la situation du joueur.

Fermín López absent 3 semaines

Par ailleurs, le club catalan a également annoncé la blessure de Fermín López. Le milieu de terrain souffre d’une lésion musculaire au psoas iliaque gauche. La durée estimée de son indisponibilité est d’environ trois semaines, ce qui le privera de plusieurs rencontres importantes dans ce début de saison, dont le PSG en Ligue des Champions.

Le club espère désormais un retour rapide et sans complication pour ses deux jeunes talents.