Le FC Barcelone balance un énorme tacle au Real Madrid avant le Ballon d’Or !

Arrivé à Paris pour la cérémonie du Ballon d’Or, Joan Laporta, président pour le FC Barcelone, a envoyé une énorme pique au Real Madrid.

Ce lundi soir, Paris accueille la 69ᵉ cérémonie du Ballon d’Or, un événement phare du football mondial. Parmi les invités, le FC Barcelone a fait forte impression en débarquant dans la capitale française, joueurs et dirigeants compris.

À leur arrivée, le président barcelonais Joan Laporta n’a pas manqué de faire parler de lui. Interrogé par la presse espagnole sur ses attentes pour la soirée, il a livré une déclaration claire, mais subtilement piquante pour le voisin madrilène : « Ce que je souhaite, c’est qu’un joueur du Barça remporte le Ballon d’Or, comme vous pouvez l’imaginer. C’est une grande fierté d’être ici aujourd’hui, c’est une question de respect pour le football. »

De l’espoir pour Yamal face à Dembélé ?

Cette remarque n’est pas anodine : pour la deuxième année consécutive, le Real Madrid a choisi de ne pas assister à la cérémonie, laissant un vide que Laporta n’a pas manqué de souligner avec élégance.

Le FC Barcelone espère désormais que son joyau Lamine Yamal pourra concrétiser cette ambition et ramener le prestigieux trophée en Catalogne. Entre messages diplomatiques et compétition sportive, la soirée parisienne s’annonce riche en émotions.