À la veille du match du Real Madrid contre Levante, Xabi Alonso a évoqué la cérémonie du Ballon d’Or.

Le Real Madrid poursuit son bras de fer avec France Football : comme en 2024, aucun représentant du club ne participera ce lundi soir à la cérémonie du Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet. En conférence de presse avant le match de Liga contre Levante, Xabi Alonso a été interrogé sur ses attentes.

« Ce n’est pas mon problème car je n’ai pas de joueur »

Le coach madrilène, visiblement embarrassé, a éludé : « On verra ce qu’il se passera. Comme vous l’avez dit, je regarde beaucoup de football, mais ce n’est pas mon problème car je n’ai pas de joueur, je n’ai pas voté et donc on verra après la cérémonie qui a gagné ».

Il a ensuite recentré le discours sur son équipe : « Mais je n’y ai pas trop pensé car je pense au match de Levante. Nous avons un match demain contre Levante, c’est un match de Liga. Je pense que cette année nous n’aurons pas beaucoup de points (au Ballon d’or) et chaque match est très important. Je n’ai pas la tête à ça, vraiment pas. Elle est tout entière concentrée sur Levante ».

Mbappé boycottera également

Ce boycott trouve son origine dans l’édition précédente : en 2024, après avoir appris que Vinicius Junior ne remporterait pas le trophée finalement attribué à Rodri, la délégation madrilène avait quitté la cérémonie.

Cette année encore, trois joueurs du Real sont finalistes : Vinicius, Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Sacré Soulier d’or 2024-2025 et annoncé parmi les cinq premiers, Mbappé ne fera toutefois pas le déplacement. Côté distinctions parallèles : Thibaut Courtois est nommé pour le Trophée Yachine, Caroline Weir pour le Ballon d’or féminin, Dean Huijsen et Linda Caicedo pour les Trophées Kopa.