Vinicius Jr n’a pas apprécié d’être remplacé hier, lors de Real Madrid-Espanyol Barcelone (2-0), et il l’a fait savoir. Xabi Alonso a reconnu qu’il aurait pu attendre avant de le sortir…

Ce dimanche, les médias madrilènes se félicitent de la victoire du Real sur l’Espanyol Barcelone (2-0) hier au Bernabeu, qui permet à l’équipe de Xabi Alonso de pointer en tête de la Liga avec 15 points sur 15. Mais il n’a échappé à personne que Vinicius Jr n’avait pas du tout apprécié d’être remplacé à la 77e, quatre jours après avoir démarré le match de Champions League contre l’OM (2-1) sur le banc. Le Brésilien en a marre d’être systématiquement sacrifié alors que Kylian Mbappé, qui n’aime pas non plus sortir, ne l’est jamais.

« J’aurais pu attendre un peu et le remplacer plus tard »

Cela a valu au Brésilien un billet d’humeur bien salé de Tomas Roncero dans AS. Pour le journaliste, soit l’ailier comprend que la star de l’équipe, désormais, c’est Kylian Mbappé et tout ira bien, soit il doit partir. Il semblerait d’ailleurs que la direction du Real soit désormais ouverte à un départ de celui qui a failli être Ballon d’Or 2024 mais qui n’est plus que l’ombre de lui-même depuis…

En attendant de savoir de quoi sera fait l’avenir de Vinicius Jr, Xabi Alonso a calmé le jeu en conférence de presse. Interrogé par les médias, il a reconnu qu’il aurait pu attendre un peu avant de sortir son joueur : « Aujourd’hui, il ne lui a manqué qu’un but. Au moment où il était à son meilleur niveau, je l’ai changé, j’aurais pu attendre un peu et le remplacer plus tard, mais je voulais mettre des gens frais sur les côtés ». En espérant pour les Merengue que Vinicius sera sensible à cet acte de contrition…