Le coach du Real Madrid a tiré les choses au clair par rapport au Brésilien

Vinicius Jr est auteur d’un début de saison en demi-teinte, malgré 2 buts et 1 passe décisive au compteur en 5 rencontres (3 titularisations). Statistiquement, le bilan du Brésilien est bon, mais dans le contenu, il semble loin de son meilleur niveau, et des crispations sont évoquées. The Athletic a mis en avant la difficulté pour Xabi Alonso de faire cohabiter Vinicius et Kylian Mbappé. Le média indique que le successeur de Carlo Ancelotti ne sait pas vraiment quel rôle attribué à Vinicius, et comme face à la Real Sociedad, c’est sur le banc que Vinicius a débuté mardi soir contre l’OM. Ce dont Xabi Alonso s’est expliqué en conférence de presse. « Il va y avoir un moment pour tout le monde. Personne ne peut jouer à tous les matchs, et personne ne devrait être offensé s’il est sur le banc. Nous avons besoin de tout le groupe car le calendrier est très exigeant», a-t-il expliqué.

Xabi Alonso ne veut pas que Vinicius fasse sa starlette

Le Basque a ensuite lancé un petit pavé dans la mare du Brésilien par rapport à son comportement. « Vinicius me semble en forme. Mercredi, ce n’était pas le moment de lui parler, mais depuis, il semblait plus positif et plus souriant. Je lui ai parlé. On n’en est qu’à cinq matchs de championnat. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. C’est un marathon jusqu’en mai. Pour moi, il y a beaucoup de joueurs importants dans cette équipe. Par leur niveau, leur expérience, leur palmarès et ce qu’ils nous apporteront. Vinicius en fait partie. Je veux que toute l’équipe se sente importante. Tout le monde est dans le même bateau, et nous avons besoin que tout le monde tire dans la même direction.» Un message plutôt clair.