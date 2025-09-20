Grâce notamment à un fort joli but de Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est imposé sans coup férir devant l’Espanyol Barcelone lors de la 5e journée de Liga.

En quatre journées de Liga, l’Espanyol Barcelone n’avait pas encore connu le goût amer de la défaite. C’est désormais chose faite. Le Real Madrid vient en effet de faire tomber le rival catalan grâce à une prestation maîtrisée de A à Z. Si Xabi Alonso avait choisi de faire tourner son effectif (Asencio, Vinicius et Garcia titulaires), Eder Militao (1-0, 22e) et Kylian Mbappé (2-0, 47e) se sont chargés d’alimenter le tableau de marque.

Mbappé encore décisif

Juste après le repos, bien alerté par Vini, l’attaquant tricolore du Real Madrid a déclenché une frappe sèche des 25 mètres qui s’est logée dans le soupirail du gardien adverse. On a aussi vu ce même Mbappé actif dans l’élaboration du jeu et le repli défensif. Ensuite, le Real Madrid est passé en mode gestionnaire et Xabi Alonso a fini la rencontre avec d’autres changements (Rodrygo, Güler, Camavinga, Diaz et Bellingham sont entrés) dans son équipe. Grâce à ce succès, les Merengue restent leaders de la Liga avec 5 points d’avance sur le FC Barcelone, qui reçàoit Getafe demain soir (21h).