Real Madrid : Mbappé brise le suspense sur sa présence au Ballon d’Or et révèle son vote

Absent de la cérémonie du Ballon d’Or qui se déroulera ce lundi, Kylian Mbappé espère tout de même qu’Ousmane Dembélé, son coéquipier en équipe de France, remporte le trophée.

Le Real Madrid a décidé de prolonger son boycott de la cérémonie du Ballon d’Or. Après l’épisode de l’an dernier où le club espagnol avait annulé sa venue à Paris, furieux d’apprendre à la dernière minute que Rodri, et non Vinicius, serait sacré, les Merengue ne feront pas le déplacement ce lundi au théâtre du Châtelet.

Cette absence marquera également celle de Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France et attaquant du Real Madrid. Interrogé par CBS après la victoire de son club face à l’OM mardi (2-1), il a expliqué qu’il ne se rendrait pas à Paris, certain de ne pas décrocher le trophée. Toutefois, il a tenu à soutenir son coéquipier en sélection, Ousmane Dembélé : « Je regarderai la cérémonie à la télévision en espérant que Dembélé le gagne. »

« Je serai heureux si Dembélé gagne »

Le joueur français a précisé sa philosophie vis-à-vis du Ballon d’or : « Pour gagner, il faut gagner des choses, donc je dois aider mon club à gagner des trophées, et après, on verra. Je serai heureux si Dembélé gagne, car c’est mon ami et je le soutiens depuis le début. »

Une fois encore, le Real Madrid et son numéro neuf ont donc choisi de rester en retrait, laissant la scène du Ballon d’or aux autres stars du football mondial.