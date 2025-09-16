Real Madrid – OM : Rulli en sort grandi, Mbappé en bourreau… les tops et les flops du match

Le Real Madrid affrontait l’OM ce mardi soir en Ligue des champions. Un énorme défi pour les Marseillais, qui se sont inclinés (1-2) sur deux penaltys de Mbappé, malgré l’ouverture du score de Weah et un énorme Rulli. Voici nos Tops et nos Flops de la rencontre, chez les Olympiens…

Real-OM, c’était l’affiche de cette première journée de Ligue des champions. Après trois ans d’absence, l’OM était promis à une chaude soirée au Bernabeu, face à des Madrilènes qui ont débuté sans Vinicius, laissé sur le banc par Xabi Alonso au profit de Mastantuono. De son côté, Roberto De Zerbi avait choisi de démarrer en 4-2-3-1, avec le retour de Balerdi en défense, Pavard latéral droit et Aubameyang en pointe avec Greenwood et Weah sur les côtés.

Weah avait ouvert le score, Mbappé lui a répondu

L’entame a été très chaude pour l’OM, avec d’entrée une nette domination du Real, vite privé de sa recrue Alexander-Arnold (remplacé par Carvajal), et plusieurs grosses occasions dont un ciseau de Mbappé de peu à côté et un poteau de Mastantuono. Vite en action, Rulli a sorti un premier gros arrêt devant Rodrygo, puis un autre devant Mbappé. Le tout dans les dix premières minutes du match ! Mais sur un contre et une accélération de Greenwood, c’est Weah qui a ouvert le score, contre le cours du jeu, grâce à Weah. L’Américain aurait même pu doubler la mise peu après sans une parade de Courtois. Le Real était en souffrance, mais sur une percussion de Rodrygo, Kondogbia fut sanctionné d’un penalty transformé par Mbappé. A 1-1, Rulli a sorti un missile de Tchouameni et l’OM aurait pu bénéficier d’un penalty pour une main de Militao, avant de se procurer une énorme occasion vendangée par Aubameyang, seul face à Courtois. Une première mi-temps conclue par un dernier sauvetage de Rulli devant Mbappé, d’une intensité folle, avec 16 tirs pour le Real et 6 pour l’OM !

Malgré l’expulsion de Carvajal, un 2e penalty fatal signé Mbappé

Au retour des vestiaires, Rulli a été sauvé par sa transversale sur une tentative de Mbappé, puis par Balerdi et Emerson, auteurs de deux sauvetages. De Zerbi a basculé en 5-4-1 avec les entrées de Vermeeren et Paixao à la place de Kondogbia et O’Riley. L’OM a évolué à 11 contre 10 lors des 20 dernières minutes suite à l’expulsion de Carvajal, auteur d’un vilain geste sur Rulli. Une supériorité numérique dont les Marseillais n’ont pas su profiter. Au contraire puisque suite à une main de Medina, c’est Mbappé, sur un nouveau penalty, qui a donné l’avantage au Real. Et la victoire, au terme d’un match complètement fou jusqu’au bout, Courtois empêchant Greenwood d’arracher le nul.

Nos TOPS :

Rulli, sans qui l’OM aurait vraiment pu repartir de Madrid avec les valises pleines.

Weah, pour son but et son abattage.

Greenwood, décisif sur le but de Weah avec son interception devant Arda Güler. Pour un joueur dont on disait qu’il était fort contre les faibles et faible contre les forts… l’Anglais a fait taire ses détracteurs.

Balerdi et Emerson, pour leurs sauvetages.

Nos FLOPS :

Kondogbia, souvent dépassé et fautif sur le penalty de l’égalisation madrilène

Aubameyang, pour son face à face raté avec Courtois en fin de première mi-temps. Et son faible apport dans le jeu.

O’Riley, transparent.

Hojbjerg, trop neutre et sans influence

Medina, pour le penalty concédé, même si la décision est vraiment sévère.