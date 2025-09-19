Mercredi soir face à l’Atalanta (4-0), Gonçalo Ramos a encore frappé. L’attaquant portugais a inscrit son 16e but avec le PSG en étant remplaçant, égalant ainsi un certain Kylian Mbappé dans un registre bien particulier…

Kylian Mbappé a encore frappé contre l’OM. Mardi, l’attaquant tricolore a signé un doublé pour permettre au Real Madrid de s’imposer au Bernabeu en Ligue des Champions (2-1). Si Mbappé a quitté le PSG il y a deux ans, Luis Enrique tient son successeur avant le Classique de dimanche à Marseille : Gonçalo Ramos. Entré en cours de jeu, l’attaquant portugais a inscrit contre l’Atalanta Bergame son 16e but parisien en étant remplaçant, égalant ainsi son prédécesseur à la pointe de l’attaque rouge et bleu.

Ramos rejoint ainsi Mbappé en tête du classement des remplaçants-buteurs parisiens toutes compétitions confondues. Une statistique qui confirme sa capacité à faire basculer un match dès son entrée, même lorsque Luis Enrique choisit de l’installer sur le banc au coup d’envoi. Cette efficacité fait de Ramos une véritable arme secrète qui peut déjà faire trembler l’OM, ce dimanche, à l’Orange Vélodrome (20h45).

Le buteur lusitanien de 24 ans apparaît comme l’une des grandes menaces pour l’équipe de Roberto De Zerbi. Car si Marseille parvient à contenir les stars parisiennes au coup d’envoi, il faudra encore se méfier d’un banc XXL où Ramos pourrait surgir pour frapper. Une situation qui rappelle furieusement les prouesses de Mbappé, très souvent décisif face au club phocéen.