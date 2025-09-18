Le PSG a parfaitement lancé sa campagne européenne avec une démonstration contre l’Atalanta (4-0) mais malgré cette large victoire, Luis Enrique a refroidi l’enthousiasme avant le Classique dominical à Marseille.

Luis Enrique est pragmatique et a déjà douché les ambitions des supporters du PSG en Ligue des Champions. « Il n’y a pas vraiment d’objectif dans cette Ligue des Champions, parce que comme vous le savez, notre calendrier est très différent de celui des autres. Ce sera difficile de gagner cinq matches et de faire un nul, car on a le calendrier le plus compliqué. Il sera difficile de finir dans les huit premiers », a lâché Enrique, visiblement soucieux de ne pas laisser son groupe s’enflammer.

Un message qui peut étonner, tant le PSG a semblé dominateur face à l’Atalanta Bergame (4-0), étouffant son adversaire par son pressing et ses transitions rapides. Pourtant, Luis Enrique reste fidèle à sa ligne de conduite : pas question de promettre la lune, encore moins dans une compétition aussi exigeante que la Ligue des Champions. Derrière les mots, on sent poindre la crainte d’un essoufflement, avec une équipe parisienne déjà confrontée à un calendrier infernal.

Les prochains jours donneront une première indication de la solidité mentale et physique de ce PSG. Après l’euphorie européenne, place à la Ligue 1 et au fameux Classico contre l’OM. Un rendez-vous toujours brûlant, et cette fois encore plus attendu, tant l’équipe de Roberto De Zerbi rêve de faire tomber son meilleur ennemi. Dans ce contexte, le discours volontairement pessimiste de Luis Enrique ressemble aussi à une tentative de baisser la pression avant une double confrontation capitale : dominer Marseille et rester en vie dans un groupe de Ligue des Champions extrêmement piégeux.