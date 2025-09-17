Le capitaine du PSG est revenu sur l’affaire de la bagarre entre Rabiot et Rowe qui a secoué l’OM le mois dernier.

Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont quitté l’OM lors des derniers jours du Mercato après en être venus aux mains dans le vestiaire au soir de la défaite des Marseillais à Rennes. Poussé vers la sortie, Rabiot a pris la direction de l’AC Milan et Jonathan Rowe a lui aussi rejoint le Calcio, du côté de Bologne. La direction du club phocéen a tenu à faire respecter l’institution, quitte à se séparer de Rabiot, un pilier de son milieu de terrain. Et selon Marquinhos, elle a bien fait.

Marquinhos comprend Longoria et Benatia pour la bagarre Rabiot-Rowe

C’est ce qu’il ressort des propos du Brésilien, interrogé par les lecteurs du Parisien sur le sujet. «Une grosse bagarre, c’est rare. Des discussions chaudes, oui, il y en a, mais de là à se taper… », a répondu Marquinhos. Avant d’ajouter : « C’est pour ça que les dirigeants ont dit qu’ils avaient dépassé les limites. Il y a un moment où le capitaine doit intervenir pour arrêter tout ça. Il y a des limites. À Paris, je n’ai jamais vu ça. Des disputes, oui… Quand Ibra s’énervait, c’était quelque chose ! Il n’y a que Thiago qui pouvait se permettre de lui répondre. Aujourd’hui, on a vraiment un bon vestiaire donc même si deux joueurs s’embrouillent, il y en a trois qui vont venir les calmer.»