Bengous frappé par la police espagnole : Son témoignage choc !
OM – PSG : Nayef Aguerd devrait être de retour pour le Classico !

Louis Chrestian
17 septembre 2025

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à défier le PSG ce dimanche soir au Vélodrome, une question brûle toutes les lèvres : Nayef Aguerd pourra-t-il tenir sa place ? En effet, Nayef Aguerd a dû déclarer forfait contre le Real Madrid suite à son placement au protocole commotion cérébrale dû à son dernier match contre Lorient. Le défenseur marocain reste incertain… mais pourrait bel et bien être aligné.

Le protocole commotion, un cadre strict

Comme le rappelle le Dr Emmanuel Orhant, directeur médical de la FFF, la reprise après une commotion est encadrée par un protocole précis :

« En moyenne, sur les deux dernières saisons, le joueur reprenait le 14e jour après la commotion. Le retour à la compétition s’étale sur une à trois semaines. »

Dans le cas d’Aguerd, le timing est donc très serré.

Un retour précipité ?

À l’heure actuelle, le défenseur central a respecté le délai minimal d’une semaine, mais il devrait passer un ultime point médical avec l’OM et la FFF pour statuer sur sa disponibilité. La tendance reste à l’incertitude, même si l’OM espère pouvoir compter sur lui pour renforcer une défense mise à rude épreuve.

Une décision lourde de conséquences

Si Aguerd devait être aligné, certains y verraient un pari risqué au regard de la gravité potentielle des commotions. Mais face à un PSG lancé à pleine vitesse, les Marseillais pourraient difficilement se priver d’un tel pilier défensif.

