PSG – Atalanta : il y a eu de la casse dans la capitale !

L’avant-match entre le PSG et l’Atalanta Bergame a été marqué par des violences entre supporters des deux camps au cœur de Paris.

Le parcage de l’Atalanta Bergame sera un peu moins plein qu’attendu, ce soir, au Parc des Princes. En cause, l’arrestation de 19 supporters italiens par les forces de l’ordre, suite à une énorme rixe entre le forum des Halles et le centre Pompidou. Les ultras de la Dea auraient croisé le fer avec des membres d’un groupuscule radical du Paris Saint-Germain. Selon Le Parisien, il ne s’agirait pas d’abonnés du CUP. Des armes auraient été récupérées chez les Italiens.

Match à hauts risques

Le match de ce soir entre le PSG et l’Atalanta, qui marque les retrouvailles entre le champion d’Europe et une compétition qu’il a longtemps courtisée avant de conclure, est classée à hauts risques. Proches de leurs homologues napolitains, les ultras parisiens cultivent naturellement une rivalité avec les écuries du nord de l’Italie. Mais de là à imaginer que l’affiche avec l’Atalanta pourrait dégénérer…