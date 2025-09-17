OM – PSG : Nayef Aguerd devrait être de retour pour le Classico !
PSG – Atalanta : les compositions sans Kvaratskhelia !

PSG – Atalanta : les compositions sans Kvaratskhelia !
Louis Chrestian
17 septembre 2025

Cette première soirée de Ligue des champions au Parc des Princes s’annonce électrique : le Paris Saint-Germain retrouve l’Atalanta, avec la ferme intention de lancer idéalement sa défense du titre. Entre infirmerie bien remplie, incertitudes tactiques et une formation italienne en pleine mutation sous Ivan Juric, la moindre décision pèsera lourd. Focus sur les onze attendus et les équations à résoudre pour ce duel déjà capital.

Le contexte du match : retours, absences et ambition parisienne

Trois mois après avoir décroché la coupe aux grandes oreilles, le PSG remet le bleu de chauffe devant ses supporteurs, mais l’ambiance en coulisse est teintée de frustration. Les blessures se sont accumulées depuis une dizaine de jours et compliquent les choix de Luis Enrique. Si Ousmane Dembélé et Désiré Doué manquent à l’appel, les regards se tournent vers Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee, tous deux revenus de justesse. L’un et l’autre figurent dans le groupe, mais leur état de forme incertains pourrait bouleverser la hiérarchie offensive.

Face à ce casse-tête, l’ambition demeure intacte : prendre trois premiers points dans une poule où chaque faux pas pourrait coûter cher. L’Atalanta, désormais emmenée par Ivan Juric, débarque avec l’étiquette d’équipe difficile à manœuvrer, même si la dynamique reste irrégulière pour les Italiens.

La composition probable du PSG : les choix de Luis Enrique

Luis Enrique est contraint de réajuster ses plans, tout en affichant une base défensive rassurante. Derrière, de la stabilité : Marquinhos épaulera Pacho, la révélation de la fin de saison passée, tandis que Nuno Mendes effectue son grand retour dans le couloir gauche et Hakimi occupera le flanc droit. Aux cages, Chevalier s’impose sans débat.

Le milieu reste incontournable, avec VitinhaNeves et Fabian Ruiz frais physiquement après leur gestion face à Lens. Un secteur armé pour alimenter l’attaque, remodelée par la force des choses. À gauche, Barcola s’impose naturellement après ses récentes performances éclatantes. En pointe, Gonçalo Ramos bénéficie de la confiance renouvelée de l’entraîneur alors que la concurrence ne cesse de gronder. Le secteur droit du trio offensif se jouera entre Kang-in Lee – qui aura sans doute une petite longueur d’avance sur le fantasque Kvaratskhelia, dont la condition physique reste un point d’interrogation.

  • Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Neves, Ruiz – Barcola, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee (ou Kvaratskhelia)

La composition probable de l’Atalanta : les options d’Ivan Juric

En face, Ivan Juric ouvre une nouvelle ère avec l’Atalanta, en conservant son fameux 3-4-3 mais en opérant quelques choix forts. Carnesecchi conservera les gants, protégé par un trio défensif sans surprise : ScalviniHien et probablement Djimisti, légèrement préféré à Kossounou. Au milieu, le secteur axial est tenu par De Roon et Pasalic, pendant que Zalewski et Musah devraient s’occuper des couloirs, Musah séduisant par sa polyvalence.

En attaque, De Katelaere fait figure de danger numéro un, soutenant Krstovic dans l’axe. Sulemana part favori pour occuper le troisième poste offensif à droite. Reste à voir si l’équilibre défensif saura résister à la vitesse des Parisiens.

  • Carnesecchi – Scalvini, Hien, Djimisti – Musah, De Roon, Pasalic, Zalewski – Sulemana, De Katelaere, Krstovic
