À quelques jours du Classique entre l’OM et le PSG, prévu dimanche soir au Vélodrome, la Direction nationale de l’arbitrage (DNA) a tranché : c’est Jérôme Brisard qui sera au sifflet. Une décision qui fait déjà grincer des dents, notamment en raison d’un précédent resté dans toutes les mémoires.

Un souvenir brûlant : OM vainqueur, Brisard au cœur du chaos

Retour en septembre 2020. Ce soir-là, au Parc des Princes, Marseille signait sa dernière victoire face au PSG en championnat (0-1). Mais l’exploit sportif avait été éclipsé par une gestion arbitrale qualifiée de désastreuse : 12 cartons jaunes, 6 rouges, un climat électrique et un Brisard totalement dépassé par les événements.

Sa prestation lui avait valu un torrent de critiques… et une relégation temporaire en Ligue 2.

PSG et OM, méfiance partagée

Côté parisien, Leonardo, alors directeur sportif avait publiquement dénoncé son manque d’expérience pour diriger un choc de cette envergure. L’OM, de son côté, n’avait pas non plus été épargné par ce match irrespirable, où le football avait largement laissé place aux polémiques.

Cinq ans plus tard, la plaie rouverte

Cinq ans après ce Classique chaotique, la nomination de Brisard soulève logiquement des interrogations. Les supporters craignent de revivre un match plombé par les décisions arbitrales plutôt que sublimé par le spectacle sur le terrain.

OM – PSG, ce dimanche aura déjà un premier acteur très observé : l’arbitre. La pression est immense et Brisard sait qu’il n’aura pas droit à l’erreur…